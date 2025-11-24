Pořadatelé vánočních trhů v Brně kvůli žloutence posílili dezinfekci
24. 11. 2025 – 19:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na zvýšený počet lidí nakažených žloutenkou typu A reagují i pořadatelé vánočních trhů v Brně.
Častěji dezinfikují toalety, více čistí stolky a jsou v kontaktu s krajskými hygieniky. ČTK to dnes řekli mluvčí městské části Brno-střed Michal Šťastný a městské organizace TIC Hana Bánovská. Na jihu Moravy se od začátku roku do 20. listopadu nakazilo hepatitidou typu A 118 lidí, loni bylo v kraji devět nemocných za celý rok.
"Pro potřeby konání trhů jsme nakoupili tzv. virucidní dezinfekci, která účinně ničí virus hepatitidy. Stojany s tímto přípravkem jsou k dispozici návštěvníkům u všech gastronomických stánků a toalet. V terénu máme stálé pracovníky, kteří vícekrát denně čistí na vánočních trzích stoly a dětské zóny. U veřejných WC, které také častěji dezinfikujeme, najdou lidí rovněž informační letáky," uvedl Šťastný.
Pořadatelé trhů také chtějí minimalizovat počet plateb v hotovosti. "Například tím, že na výkupních místech pro kelímky vrací pracovníci návštěvníkům vratnou zálohu pouze bezhotovostně," dodal.
Také turistické informační centrum TIC přistoupilo podle doporučení hygieniků k některým opatřením. "Například k častějšímu stírání konzumačních zón a dětských atrakcí odpovídajícími přípravky nebo ke zvýšení počtu dezinfekčních stojanů u toalet a míst, kde lidé jedí. Také jsme doporučili prodejcům používat hygienické rukavice a dezinfekci," řekla Bánovská.
Zachycených případů žloutenky typu A v Česku bylo letos do poloviny listopadu 2597. V porovnání s celým loňským rokem je to čtyřnásobek. Od září přibývá v průměru přes 100 nových případů týdně. Zemřelo 29 lidí, loni za celý rok dva, vyplývá z informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Nejvíc nemocných je v Praze, kde je 1108 zachycených případů, což představuje 42 procent všech případů v ČR.