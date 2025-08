Nejtrapnější ticho. Reportér Kašák se na akci omylem potkal s odkopnutou bývalkou

1. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Jaké to je, narazit na expřítelkyni, z níž udělal hlupáka před celým národem?

Nevěrný reportér Karel Kašák musel rozdýchávat celkem trapné faux pas, když ho pozvali do poroty soutěže Tvář roku. Dorazil tam s novou láskou, Kateřinou Bláhovou.

Jaký měl asi knedlík v krku, když zjistil, že na tu samou akci ale přijala pozvánku i jeho bývalá přítelkyně, Kateřina Teplá?

Ano, ta, kterou podvedl a zradil, ta, která nechala vyhlásit celostátní pátrání, když Kašák na dva dny najednou zmizel a nepřišel do práce, aby se pak přišlo na to, že se jen trapně schovával u milenky, protože bývalce nedokázal říct chlapsky do očí, že už s ní nechce být dál.

„Pro mě to bylo pořádně náročné, ta situace je stále vyhrocená. My jsme se od té doby neviděli, jen jsme si volali telefonicky. Nevěděla jsem to dopředu, nikdo mě neinformoval a nevaroval, že tady budou,“ svěřila se expřítelkyně pro Super.cz.

Samotné setkání pak prý proběhlo v přesně tak hřbitovní náladě, jakou bychom od situace čekali: „My se pozdravili, čekala jsem, že se dáme nějak do řeči, ale Katka mě ignoruje.“

„Já jsem se snažila o cestu smíření, ale nejde to, oni do toho boje šli první, já jsem žádnou válku nechtěla. Já jsem s ním řešila všechno po telefonu ještě dřív, než jsem vydala ta svoje prohlášení, ale vlastně to všechno ignorovali,“ popsala Kašákova bývalá.