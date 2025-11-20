Nejstrašidelnější místa v Česku, kde si říkáte „už nikdy“
20. 11. 2025 – 16:27 | Zprávy | Anna Pecena
Česká republika je malá, ale na temná, podivná a archivně doložená místa má překvapivě bohatý inventář. Vycházíme z dostupných regionálních zdrojů, aby byl přehled co nejpravdivější – a přitom stále dostatečně mrazivý.
Česko je plné míst, kde se prolíná historie, tragédie i zvláštní události, které se nepodařilo vysvětlit. Některé lokality se objevují v kronikách, jiné jsou známé výpověďmi návštěvníků, kteří na vlastní kůži zažili něco, co nedokázali racionálně popsat. Ať už jde o nečekané zvuky, světla nebo zvláštní pohyb stínu, jde o místa, která stojí za to vidět – pokud tedy máte nervy z ocele.
Zámek Lemberk: kroky, které nepatří nikomu
Zámek Lemberk na severu Čech patří mezi objekty, kde se nejčastěji ozývají podivné zvuky. Návštěvníci i pracovníci zde popisují náhlé šramoty, stěhování nábytku či kroky na prázdných chodbách. Několikrát byl dokonce spuštěn alarm, ale nikdy nebyl nalezen narušitel. Psi místních hlídačů odmítají vstoupit do některých sálů, jako by tam něco bylo – i když lidské oko nic nevidí. Atmosféra večerních prohlídek patří k těm, které si člověk pamatuje ještě hodně dlouho.
Býčí skála: dávné rituály a temnota, která nedovolí dýchat
V Moravském krasu leží jedna z nejtemnějších jeskyní u nás. Býčí skála je známá archeologickým nálezem z doby bronzové, kde byly objeveny ostatky lidí i zvířat, patrně spojené s rituálním obětováním. Dodnes se zde objevují hlášení o zvláštních hlasech, zpěvu nebo temných postavách, které se zjevují v úzkých prostorách jeskyně. Někteří speleologové zmiňují, že vzduch uvnitř působí jinak – jako by měl vlastní tíhu. Noční návštěva této lokality patří mezi zážitky, na které se nezapomíná.
Hrad Houska: místo, které popírá logiku
Houska stojí na místě, kde historicky nedává téměř žádný smysl. Není u cest, nemá zdroje vody, neplnil obrannou roli. Legenda hovoří o propasti pod hradem, která měla být jakýmsi „vstupem do temnoty“. Staří obyvatelé okolí se báli zvuků, jež se prý ozývaly z podzemí. Návštěvníci dnes popisují náhlé změny teploty, nečekané ozvěny anebo zvláštní pocit, že je někdo sleduje. Ať už je pravda jakákoli, Houska patří mezi nejmrazivější místa v zemi.
tajemný les: temná silueta mezi stromy
Les Bor u Českých Budějovic je místo, které působí neklidně i za dne. Lidé zde hlásí rudé světélka mezi stromy, stíny měnící tvar, ale také pocit, že v lese nejste sami. V minulosti se zde prý odehrály nezvyklé incidenty, při kterých i zkušení vojáci odmítli pokračovat v hlídce. Tento les je znám svou tíživou atmosférou natolik, že sem mnoho lidí vstupuje pouze ve skupině.
Česko má desítky krásných míst, ale také několik takových, která v člověku probouzejí velmi staré instinkty strachu. Pokud se rozhodnete je navštívit, buďte připraveni – ne všechno, co tam uvidíte nebo uslyšíte, se dá rozumně vysvětlit.