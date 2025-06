Nejslavnější a nejkrásnější nadzvukový letoun světa se vrací!

Legendární nadzvukový letoun Concorde by se měl vrátit do komerčního provozu do roku 2026. Společnost Fly-Concorde Limited plánuje obnovení nadzvukových osobních letů z USA, a to díky nové legislativě, kterou 6. června 2025 podepsal prezident Donald J. Trump. Ta zrušila zákaz nadzvukových letů nad pevninou, platný od roku 1973. Americká vláda tento krok označila za počátek historického úsilí o obnovení vedoucího postavení USA v oblasti vysokorychlostního letectví.

Nový Concorde si zachová svůj ikonický vzhled, ale vnitřně bude zcela přepracovaný. Díky moderním kompozitním materiálům bude o 50 % lehčí než původní model. Kromě toho bude poháněn udržitelným leteckým palivem SAF, které by mělo snížit emise až o 80 %. Podle výrobce bude nový stroj létat ve výšce 60 000 stop a zvládne trasu Londýn–New York za pouhé dvě hodiny, oproti současným šesti hodinám a dvanácti minutám. Letoun by měl být rychlejší, tišší, bezpečnější a efektivnější než kdykoli předtím.

Zakladatel a generální ředitel Fly Concorde, Dr. Pano Kroko Churchill, k tomu uvedl, že zatímco mnozí považují návrat nadzvukového létání za náročný a extrémně nákladný krok, Concorde už historicky prokázal svou životaschopnost. Připomněl, že původní letouny přepravily více než dva miliony platících cestujících a létaly po desítky let. Nový Concorde je podle něj logickým vyústěním vývoje, který se nyní symbolicky uzavírá.

Zrod a pád nadzvukové ikony

Concorde vznikl jako výsledek smlouvy mezi Francií a Velkou Británií z roku 1962. Jeho vývoj měl překonat technologické výzvy nadzvukové dopravy. První let proběhl v roce 1969 a 21. ledna 1976 začal letoun sloužit v komerčním provozu. Letecké společnosti British Airways a Air France nasadily Concorde nejprve na evropské linky a následně i na transatlantické lety do Washingtonu a New Yorku. Díky rychlosti Mach 2,04 (2 179 km/h) zvládl Concorde překonat oceán za méně než tři a půl hodiny, což z něj činilo technologický zázrak své doby. Přesto však letoun čelil řadě problémů. Vysoké provozní náklady, omezený počet tras kvůli hlučnému sonickému třesku a nízká ziskovost omezily jeho rozšíření. Do komerčního provozu se dostalo pouze 14 strojů.

zdroj: Profimedia.cz

Zlomovým momentem byla tragédie, ke které došlo 25. července 2000. Let Air France 4590 havaroval krátce po startu z Paříže, když došlo k prasknutí pneumatiky, poškození palivové nádrže a následnému požáru. Všech 109 osob na palubě i čtyři lidé na zemi zahynuli. Nehoda silně otřásla důvěrou veřejnosti. V kombinaci s rostoucími náklady a poklesem zájmu cestujících to vedlo k definitivnímu konci provozu. Air France své letouny vyřadila v květnu 2003, British Airways následovala v říjnu téhož roku. Éra komerčního nadzvukového létání tak na dvě desetiletí skončila.

Nová kapitola nadzvukového letectví

Plánovaný návrat Concordu přichází v době, kdy se o vývoj nadzvukových i hypersonických letadel zajímá řada firem. Společnosti jako Boom Supersonic, Exosonic, Spike Aerospace nebo Hermeus se snaží navázat na odkaz Concordu moderními technologiemi. Fly-Concorde Limited však má výhodu v historickém odkazu a reálné zkušenosti s provozem.

Nový Concorde není jen pokusem o nostalgii. Je to odpověď na výzvy současnosti – environmentální, ekonomické i technické. Jeho návrat by mohl znamenat nový standard pro dálkové lety a otevřít cestu dalším inovacím v civilním letectví. Pokud vše půjde podle plánu, dočká se svět návratu rychlosti, která byla na dvě dekády ztracena. A tentokrát by mohla zůstat.