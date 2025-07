Ornella o Varech bez Bartošky: Deprese nejsou namístě! "Byl to člověk, co miloval život"

Je v pořádku slavit a bavit se, legendární prezident festivalu by to tak určitě chtěl.

Mezi celebritami letošního ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech se mihnula i prominentní influencerka Ornella Koktová s manželem Josefem Koktou. Neplánují zůstat po úplně celou dobu trvání festivalu, ale nějaký ten večírek svou přítomností určitě poctí.

Žádné těžké ovzduší či depresivní náladu kvůli skutečnosti, že se jedná o první Vary bez Jiřího Bartošky po nějakých 30 letech, si Ornella rozhodně nemíní připouštět.

Naopak si myslí, že smutek a truchlení by samotnému Bartoškovi už nutně musely lézt na nervy, protože tak pozitivní člověk, jakým byl, by daleko radši viděl veselí a radost.

„Jiří Bartoška byl velký kamarád mého muže Pepy. Já jsem ho osobně úplně neznala, ale co jsem slyšela, tak to byl člověk, co miloval život… určitě by nechtěl, aby tady panovala nějaká depresivní atmosféra,“ uvedla Ornella pro eXtra.cz.

„Bavili jsme se i vlastně s Jankem, jeho synem, takže já věřím, že to bude v dobrým duchu a že to bude oslava jeho života, i když je to samozřejmě smutná věc, co se stala,“ popsala.

Manžel prý s Jiřím hlavně chodil na golf: „Oni to přátelství měli hlavně položené na tom, že hráli vlastně i s Markem Ebenem a s Jirkou Bartoškou golf, takže byli to prostě golfoví fanatici,“ prozradila.

Festival si Ornella hodlá náležitě užít, jak za mlada se ale prý pařit nebude: „Chci si užít jak filmy, tak i nějaký večírky, takže doufám, že nám nebude moc špatně druhý den. Ne, nebudem tolik pít,“ smála se.