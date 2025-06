Z nebe do pekla: Pád letadla v Indii a stopy nejhorších leteckých tragédií historie

Dne 12. června došlo k tragické havárii letadla společnosti Air India nedaleko mezinárodního letiště v Ahmadábádu. Boeing 787-8 Dreamliner směřující do Londýna havaroval krátce po startu. Na palubě bylo 242 lidí, přežil jen jediný cestující. Letadlo se zřítilo do obytné čtvrti v areálu lékařské fakulty, kde způsobilo další oběti. Vyšetřování příčin nehody bylo zahájeno, přímo na místo byl vyslán tým z Úřadu pro civilní letectví (DGCA). Záznamy ukazují, že letadlo po startu nezvykle klesalo s nosem nahoru, než narazilo do budov a vzplálo. Havárie si vyžádala životy více než 240 lidí a patří k nejhorším v historii Indie.

Viswashkumar Ramesh: jediný přeživší

Jediným člověkem, který přežil, byl Viswashkumar Ramesh, britský občan indického původu. Cestoval se svým bratrem, kterého po nehodě již neviděl. Po výbuchu byl vymrštěn z letadla, probral se mezi troskami a těly a sám došel k sanitce. Měl četná poranění, ale lékaři uvedli, že není v ohrožení života.

„Letadlo spadlo. Nevím, kde je můj bratr. Nechápu, jak jsem naživu, jak jsem se dostal ven,“ řekl podle svého mladšího bratra během videohovoru s otcem. Později kontaktoval příbuzné v Leicesteru a řekl jen: „Jsem v pořádku.“

Nejhorší letecké katastrofy v dějinách

Tenerife Airport Disaster (1977)

Nejhorší letecká nehoda v historii, při níž zemřelo 583 lidí. Dva letouny Boeing 747 se srazily na ranveji kvůli špatné komunikaci a sérii nešťastných událostí, včetně husté mlhy.

zdroj: Profimedia.cz

Japan Airlines Flight 123 (1985)

Při havárii tohoto letadla zemřelo 520 lidí, což je nejvíce obětí při pádu jediného letounu. Příčinou byla strukturální porucha zadní tlakové přepážky, způsobená chybnou opravou po předchozí nehodě.

zdroj: Profimedia.cz

Charkhi Dadri Mid-Air Collision (1996)

Srážka ve vzduchu mezi letadly Kazakhstan Airlines a Saudi Arabian Airlines nad Indií zabila všech 349 osob na palubě. Nehoda byla důsledkem nepřesných letových pokynů a špatné komunikace.

Air France Flight 447 (2009)

Airbus A330 se zřítil do Atlantského oceánu, přičemž zahynulo všech 228 lidí na palubě. Hlavními faktory byly chybná data o rychlosti letu a špatná reakce posádky.

zdroj: Profimedia.cz

Malaysia Airlines Flight 17 (2014)

Boeing 777 byl sestřelen nad východní Ukrajinou, všech 298 lidí na palubě zahynulo. Letadlo bylo zřejmě zasaženo raketou země-vzduch, odpálenou z oblasti ovládané proruskými separatisty.

Air India Flight 182 (1985)

Letoun Boeing 747 explodoval po bombovém útoku nad Atlantikem u Irska. Zahynulo 329 lidí. Útok byl připisován extremistické sikhské skupině a považuje se za nejhorší teroristický čin spojený s Indií.

Turkish Airlines Flight 981 (1974)

Tento let havaroval poblíž Paříže, když došlo k selhání nákladních dveří a následné dekompresi. Zahynulo všech 346 lidí na palubě.

American Airlines Flight 587 (2001)

Letadlo se zřítilo krátce po startu v newyorském Queensu kvůli přetížení směrového kormidla během turbulence. Zemřelo 260 lidí na palubě a pět osob na zemi.

zdroj: Profimedia.cz

Tragédie jako ta, která se nyní odehrála v Ahmadábádu, připomínají, že i přes technologický pokrok zůstává letecká doprava oblastí, kde může selhání jediného článku řetězce vést ke katastrofě s desítkami či stovkami obětí.