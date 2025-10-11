Nedvědovi premiéra ve Spartě nevyšla, Pražané prohráli s Pardubicemi 3:6
11. 10. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Sparty při premiéře nového hlavního trenéra Jaroslava Nedvěda prohráli ve 13.kole extraligy s Pardubicemi 3:6 a připsali si pátou porážku v řadě.
Na výhře Dynama, které ukončilo sérii pěti nezdarů proti Pražanům za sebou, se gólem a třemi asistencemi podílel Roman Červenka, tři body si připsali Jan Košťálek a Lukáš Sedlák. Utkání v O2 areně sledovalo 16.519. diváků, což je nejvyšší extraligová návštěva v sezoně.
Nový realizační tým Sparty se musel obejít bez řady hráčů základní sestavy, po úterní Lize mistrů marodku rozšířil útočník Shore. Šanci tak opět dostal sedmnáctiletý útočník Novák, poprvé v sezoně nastoupil i šestatřicetiletý Eberle, jenž pod Nedvědem působil v prvoligových Litoměřicích. Podobně na tom ale byly i Pardubice, za které poprvé nastoupil kanadský útočník Twarynski.
Do první šance se dostal ve 4. minutě po Červenkově ideální přihrávce hostující Mandát, brankář Kořenář byl ale připravený. Za domácí odpověděl David Vitouch, i Will byl ale pozorný.
Skóre se poprvé změnilo v 9. minutě, kdy se Řepíkova přihrávka odrazila od těla Kousala a puk skončil za Willem. Hosté se pokusili platnost gólu odvolat trenérskou výzvou, rozhodčí ale po kontrole u videa svůj verdikt nezměnili.
Dynamo otočilo skóre rozmezí 72 sekund v početních výhodách. Sparta dokázala ubránit přesilovku soupeře čtyři na tři, v navazující pět na tři se ale bleskově prosadil Červenka. Východočeši pokračovali v klasické výhodě a Sedlák připravil gól pro Lauka. A pro Spartu mohlo být ještě hůř. Poulíček ale po rychlém protiútoku trefil tyč.
Hned na začátku druhé části se do další šance dostal Mandát, Kořenáře nepřekonal a poté duel na dlouhou dobu ovládly obrany. Oba týmy pozorně bránily a téměř vyprodaná aréna viděla další nebezpečnou situaci až krátce před polovinou utkání, Sedlák se ale po další Červenkově vydařené přihrávce neprosadil. Pardubický kapitán si souboj s gólmanem Sparty za dvě minuty zopakoval, opět ale neuspěl.
Pražané mohli vyrovnat při Tourignyho vyloučení, Willa podruhé překonat nedokázali. V 38. minutě si v koncovce vedl mnohem lépe Košťálek, jenž se dostal do ideální střelecké pozice a zamířil přesně. V samotném závěru druhé části mohl přidat další branku Dynama Mandát, Kořenáře ale překonat nedokázal.
Ve 42. minutě se ale po pohotové dorážce prosadil Kondelík a výrazně přiblížil hosty k výhře. Kořenář poté podržel domácí při Pospíšilově trestu a při přesilovce snížil na 2:4 Špaček. Pražané ale doplatili na nedisciplinovanost. Druhé vyloučení Dzierkalse potrestal Košťálek. I tentokrát však Sparta v přesilovce zareagovala, po Chlapíkově přihrávce snížil Horák.
Více zdramatizovat duel ale Sparta nedokázala, více než tři minuty před koncem se domácí odhodlali k power play, při kterém se prosadil Sedlák. Pražané tak doma prohráli popáté v řadě.