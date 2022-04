Nechají Francouzi v Elysejském paláci Macrona, nebo ho vymění za Le Penovou?

Ve Francii se dnes koná druhé kolo prezidentských voleb, z prvního kola postoupil současný centristický prezident Emmanuel Macron a pravicová politička Marine Le Penová. Poslední průzkumy favorizují Macrona s náskokem deseti až dvanácti procentních bodů. Oba tábory se ale shodují, že souboj bude těsný a že nic není rozhodnuto.

Volební místnosti jsou otevřeny do 19:00, ve velkých městech do 20:00, kdy francouzské televize zveřejní první odhady výsledku. V zámořských oblastech začalo hlasování s předstihem už v sobotu. Oficiální výsledky sčítání hlasů bude ministerstvo vnitra zveřejňovat postupně během večera a noci.

Největší názorové rozpory mezi oběma kandidáty panují v navrhovaných řešeních klesající kupní síly Francouzů, ohledně věku odchodu do důchodu nebo stran migrace. Ze zahraničních témat se rozcházejí v postoji k Evropské unii, k euru nebo k Severoatlantické alianci. Macron propaguje otevřenost, práci do 65 let a silné proevropské směřování. Le Penová cílí na nižší vrstvy, slibuje růst důchodů, referenda o zásadních otázkách, nadřazenost francouzského práva nad právem EU nebo odchod z velitelských struktur NATO.

Charisma i názory obou kandidátů mohli diváci posoudit ve středeční televizní debatě, která byla jejich posledním a zároveň jediným přímým setkáním. Macron vstupoval do kampaně poměrně pozdě, protože se věnoval diplomatickému řešení invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Naopak Le Penová věnovala hodně času cestování po Francii a získávání nerozhodnutých voličů.

Mnozí Francouzi letos nehlasují pro jednoho z kandidátů, ale proti tomu, kterého považují za nepřijatelného. Spousta jich kvůli nechuti k oběma nedorazí k volebním urnám vůbec. Očekává se na francouzské poměry nízká volební účast kolem 75 procent. O víkendu také mají prázdniny školáci ve všech třech zónách ve Francii, což volební účasti také uškodí.

V prvním kole před 14 dny získal Macron 27,85 procenta hlasů, Le Penová 23,15 procenta a krajně levicový politik Jean-Luc Mélenchon 21,95 procenta. Ve druhém kole tak musí téměř osm milionů levicově smýšlejících Francouzů volit mezi centristou a krajní pravicí. Souboj o tyto voliče může být rozhodující.