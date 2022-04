Aktualizováno: První kolo francouzských voleb: O post prezidenta se utkají Macron a Le Penová

(AKTUALIZOVÁNO, 14:05) Na třetím místě skončil s 21,95 procenty krajně levicový Jean-Luc Mélenchon.

Konečné výsledky se příliš neliší od těch předběžných, zveřejněných v neděli večer po skončení prvního kola hlasování. Macron i Le Penová již dnes zahájili kampaň před druhým kolem, které bude 24. dubna. Průzkumy předvídají těsný souboj.

