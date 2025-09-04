Nečekaný vyhazov! Oblíbený seriál z ničeho nic končí, herci jsou bez práce
4. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Rozhodnutí vedení televize udělalo seriálovým hercům pořádnou čáru přes rozpočet.
Nepříjemné zprávy nejen pro fanoušky, ale i pro samotné herce, kteří ztvárňují, respektive ztvárňovali postavy v seriálu TV Prima ZOO: Nové začátky.
Po roce vysílání totiž vedení přišlo se strohou informací, že seriál naplnil svůj potenciál a televize hodlá nadále využívat spíše flexibilnější formáty a kratší série, které mohou lépe sledovat trendy mezi mladými diváky.
Přeloženo do lidské řeči: Po původním seriálu ZOO, který se přestal vysílat loni v říjnu, končí i jeho spin-off ZOO Nové začátky. Prima hodlá nadále podstrojovat tiktokové generaci, která neudrží pozornost na jednu věc déle než sedm vteřin.
„Po úspěšném startu podzimní sezóny, kdy jsme výrazně zabodovali s novinkami Polabí a Mladá krev u televizních diváků i na streamovací platformě prima+, jsme vyhodnotili, že seriál Zoo po roce vysílání dosáhl svého diváckého potenciálu, a proto jsme se rozhodli zaměřit se na nové projekty, které odpovídají naší dlouhodobé vizi v oblasti total videa,“ stojí v prohlášení ředitelky programu Primy.
„Vážíme si toho, že jsme společně se štábem v mimořádně krátké době vybudovali dobře fungující ,továrnu na seriálʻ, která dokázala v neuvěřitelném tempu a kvalitě odvádět práci, na kterou mohli být všichni hrdí. Chceme celému štábu a hercům poděkovat za skvělou spolupráci. Věříme, že se s mnohými z nich znovu potkáme u dalších projektů,“ děkuje výrobní ředitelka Primy.