4. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Nečekaný vyhazov! Oblíbený seriál z ničeho nic končí, herci jsou bez práce
zdroj: Profimedia.cz
Rozhodnutí vedení televize udělalo seriálovým hercům pořádnou čáru přes rozpočet.

Nepříjemné zprávy nejen pro fanoušky, ale i pro samotné herce, kteří ztvárňují, respektive ztvárňovali postavy v seriálu TV Prima ZOO: Nové začátky.

Po roce vysílání totiž vedení přišlo se strohou informací, že seriál naplnil svůj potenciál a televize hodlá nadále využívat spíše flexibilnější formáty a kratší série, které mohou lépe sledovat trendy mezi mladými diváky.

Přeloženo do lidské řeči: Po původním seriálu ZOO, který se přestal vysílat loni v říjnu, končí i jeho spin-off ZOO Nové začátky. Prima hodlá nadále podstrojovat tiktokové generaci, která neudrží pozornost na jednu věc déle než sedm vteřin.

„Po úspěšném startu podzimní sezóny, kdy jsme výrazně zabodovali s novinkami Polabí a Mladá krev u televizních diváků i na streamovací platformě prima+, jsme vyhodnotili, že seriál Zoo po roce vysílání dosáhl svého diváckého potenciálu, a proto jsme se rozhodli zaměřit se na nové projekty, které odpovídají naší dlouhodobé vizi v oblasti total videa,“ stojí v prohlášení ředitelky programu Primy.

„Vážíme si toho, že jsme společně se štábem v mimořádně krátké době vybudovali dobře fungující ,továrnu na seriálʻ, která dokázala v neuvěřitelném tempu a kvalitě odvádět práci, na kterou mohli být všichni hrdí. Chceme celému štábu a hercům poděkovat za skvělou spolupráci. Věříme, že se s mnohými z nich znovu potkáme u dalších projektů,“ děkuje výrobní ředitelka Primy.

