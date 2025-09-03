ANO kritizuje to, že stát vyplatí až 50 milionů korun kvůli bitcoinové kauze
3. 9. 2025 – 19:51 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zástupci opozičního hnutí ANO kritizují to, že stát vyplatí až 50 milionů korun kvůli bitcoinové kauze.
Podle prvního místopředsedy Karla Havlíčka další statisíce vyhodil "za utajený audit a právníky." Uvedl to na síti X. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek kritizoval rozhodnutí nezveřejnit audit.
Ministerstvo spravedlnosti dnes podepsalo dohodu s kupci bitcoinů, které státu daroval obviněný Tomáš Jiřikovský. Premiér Petr Fiala (ODS) ji označil za férovou pro obě strany, stát podle něj o nic nepřišel a vyhne se možným vleklým právním sporům. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) doplnila, že státu zůstal v držení celkový objem přijatého bitcoinového daru, ať už v kryptoměně, nebo penězích. Se dvěma hlavními kupci ministerstvo vypořádalo nároky na náhradu škody. Části kupců vyplatí kurzový rozdíl, celková částka podle Decroix nepřesáhne 40 až 50 milionů korun.
"Petr Fiala se chlubil miliardou z bitcoinů. Realita? Zatím minus 50 milionů z peněz daňových poplatníků v háji jako odškodné kupujícím, se zbytkem bitcoinů si mohou leda vytapetovat. A další statisíce vyhodili za utajený audit a právníky," uvedl Havlíček.
"Desítky milionů korun navíc bude v této fázi občany stát vypořádání Bitcoingate. K tomu znehodnocené bitcoiny za miliardu. Ministryně Eva Decroix v rámci hry na schovávanou a bez začervenání hovoří o 'kurzovém rozdílu'," napsal místopředseda ANO Radek Vondráček. "Drzost téhle vlády nemá strop. Lumpárny zamést pod koberec, pak se pochválit, a nechat vše zaplatit občany!" dodal.
Vláda se dnes seznámila s manažerským shrnutím auditní zprávy, kterou Decroix nechala vypracovat u externí firmy Grant Thornton k postupům ministerstva a dalších úřadů při přijetí daru. Olomoucké vrchní státní zastupitelství, které Jiřikovského kauzu dozoruje, nedoporučilo s ohledem na trestní řízení zveřejnit kompletní zprávu.
Michálek kritizoval za rozhodnutí nezveřejnit audit i ministerstvo spravedlnosti, ačkoli Decroix dnes řekla, že ji nemožnost ho zveřejnit netěší, nicméně musí z právního a justičního hlediska respektovat stanovisko státního zastupitelství.
"Ministerstvo spravedlnosti a jemu podléhající olomoucké státní zastupitelství dnes rozhodly, že budou dál plošně tajit drtivou většinu vládních a úředních dokumentů a vzniklý audit. Shodou okolností zrovna před volbami. Za půl roku prý nezvládli vyslechnout svědky. Kdyby Decroix rovnou řekla, že dělá tajný audit, mohli jsme si odpustit tuto šaškárnu. Utajování klíčových dokumentů před Parlamentem je krok zcela výjimečný a pro demokracii nebezpečný," podotkl šéf pirátských poslanců Michálek.
Kvůli spornému přijetí 468 bitcoinů v miliardové hodnotě rezignoval předchůdce Decroix Pavel Blažek. Bitcoiny, které mělo ministerstvo v držení, v srpnu po zadržení Jiřikovského zajistila policie jako možný výnos z trestné činnosti. Jiřikovského stíhá za dva skutky praní špinavých peněz, přičemž jeden zahrnuje i darování kryptoměny úřadu. Okolnosti přijetí daru ministerstvem nadále prověřuje, mimo jiné pro možné zneužití pravomoci.