Výkon týmu proti Saúdské Arábii hraničil s ostudou, uvedl šéf FAČR Trunda
12. 9. 2025 – 9:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda v hodnocení zářijových zápasů reprezentace uvedl, že výkon týmu v utkání proti Saúdské Arábii (1:1) hraničil s ostudou.
Rád by u hráčů národního mužstva viděl změnu v přístupu a nasazení.
Čeští fotbalisté v zářijovém bloku v pátek zvítězili v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2:0 v Černé Hoře, kde je několikrát zachránil gólman Jindřich Staněk a pojistku přidali až v nastaveném čase. V pondělí pak v přípravném utkání svěřenci trenéra Ivana Haška v kombinované sestavě jen remizovali v Hradci Králové se Saúdskou Arábií. Některá média poté spekulovala o tom, zda si Hašek nadále udrží důvěru vedení svazu.
"Výkon reprezentace zejména v posledním zápase hraničil s ostudou, takhle se fotbalové veřejnosti nemůžeme v žádném případě prezentovat," uvedl Trunda v tiskové zprávě po vyhodnocení zápasů s vedením FAČR, generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem a realizačním týmem A mužstva.
"Zbývají poslední tři zápasy kvalifikační skupiny o postup na mistrovství světa, poslední se hraje v půlce listopadu. Rádi bychom viděli změnu v přístupu a v nasazení. Další hodnocení kvalifikačního cyklu předložím výkonnému výboru FAČR do konce října 2025," dodal Trunda.
Český tým vyhrál čtyři z pěti kvalifikačních utkání. Po zářijovém programu má na druhém místě tabulky L stejný počet bodů jako vedoucí Chorvatsko, odehrál ale o zápas víc. V dalším duelu přivítá v říjnu právě lídra skupiny a k udržení reálných nadějí na přímý postup musí zvítězit. I kdyby se mu to povedlo, potřeboval by zároveň vyhrát nejméně pětibrankovým rozdílem, neboť v úvodním vzájemném duelu v Osijeku utrpěl debakl 1:5, případně spoléhat na to, že Chorvaté ve zbytku kvalifikace nečekaně ztratí body. Na první místo tak český tým už spíše nedosáhne a o účast na MS 2026 bude nejspíš bojovat v play off.