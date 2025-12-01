Havlíček s Pavlem jednal mimo jiné o hospodářské strategii hnutí ANO
1. 12. 2025 – 12:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Kandidát na ministra průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček diskutoval s prezidentem Petrem Pavlem o nové hospodářské strategii hnutí.
Detailněji se věnovali například energetice, včetně dostavby jaderné elektrárny Dukovany. Havlíček to dnes po schůzce s Pavlem řekl novinářům.
"Diskutovali jsme i nad naší hospodářskou strategií, myslím si, že se panu prezidentovi líbí," uvedl. Strategii hnutí ANO Havlíček představil letos v září, zaměřuje se na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení nebo surovinovou politiku. "Jasně jsem deklaroval to, že naše vláda bude protržně orientovaná, ve smyslu toho, že motorem růstu nemůže být stát či vláda, ale pouze privátní sektor a úkolem státu je vytvořit jim podmínky pro to, aby privátní sektor mohl fungovat," řekl.
Česko by podle Havlíčka mělo být jedním z lídrů, který bude na úrovni Evropské unie prosazovat změny emisních povolenek. Současný systém pokládá za nevyzpytatelný, podkopává podle něj konkurenceschopnost unie.
Havlíček řekl, že detailněji se na schůzce s prezidentem věnoval energetice. "Bavili jsme se i o společnosti ČEZ i o Dukovanech, respektive o jádru. Jasná shoda na tom, že se musí pokračovat v jaderném programu," uvedl. Hovořili i o případných dalších blocích jaderné elektrárny Temelín. "Já jsem řekl, že ta situace směřuje k tomu, že je velmi pravděpodobné, že se budou budovat i další bloky, nejenom dva dukovanské, ale v čase i temelínské, a že to pochopitelně podpoříme," dodal.
Na Hrad po něm dorazila kandidátka na ministryni financí Alena Schillerová, novinářům při příchodu řekla, že čeká věcnou konstruktivní debatu. Pavel dnes přijme i nominanta na ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelku. V úterý na Hrad dorazí zbývající kandidáti ANO, kterými jsou Lubomír Metnar na vnitro a Zuzana Schwarz Bařtipánová na místní rozvoj. Ve čtvrtek Pavel přijme kandidáty hnutí SPD, sérii konzultací poté uzavřou Motoristé.