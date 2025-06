Náležitě divoká noc: Legendární herec skončil opilý na záchytce!

10. 6. 2025 – 7:10 | Magazín | BS

Na některé noci se jen tak nezapomíná a slavný herec si právě jednu takovou přidal do sbírky.

Co přesně ikonický herec a bavič Oldřich Kaiser slavil, nebo zapíjel, nevíme. Naopak ale s pravděpodobností hraničící s jistotou víme, že to dělal s pořádnou vervou. A podle toho také dopadl.

Herec se po divoké noci někdy nad ránem producíroval ulicí Čajkovského, kde se snažil vlámat do jednoho z bytů. A jelikož u toho dělal nepořádek, hluk a měl evidentně solidně na žíle, někdo zavolal policii. Strážci zákona si pak herce, kterému se údajně nechtělo moc spolupracovat, odvezli.

„Včera v noci jsme vyjížděli do ulice Čajkovského, kde bylo oznámeno, že se podnapilý muž snaží dobývat do jednoho z bytů. Na místě se zjistilo, že muž, ročník 1955, si spletl byty a snažil se dostat do cizího. Na místě nadýchal přes dvě promile alkoholu a byl převezen na záchytnou stanici na Bulovce. Nedopustil se ničeho protiprávního, nebudou proti němu zahájeny žádné úkony,“ cituje Super.cz tiskového mluvčího PČR Richarda Hrdinu.

Kaiser strávil zbytek noci na záchytce v nemocnici Bulovka. Zážitek ho nicméně nikterak nerozhodil, ráno odcházel s úsměvem, s doktory se srdečně loučil, pak si zapálil cigáro a odešel na tramvaj. Inu, když bohém, tak pořádně.