Na Soňu už se v Ulici vaří voda. Lucie Vondráčková: "Největší masakr"

10. 6. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Proradné ředitelce se po vší zášti a intrikách konečně dostane také trochu spravedlnosti.

Intrikující mistryně stínů Soňa Čechová, kterou dovedně ztvárňuje oblíbená Lucie Vondráčková, se konečně dočká spravedlnosti. A s ní i radosti diváků, kteří ji už dvě seriálové sezóny nemohou vystát, což je poklona Lucčině hereckému umu.

Zahrát zmiji zkrátka umí, byť sama přiznává, že se s chováním Soni nedokáže ztotožnit.

A co se chystá? „Teď je ten největší masakr, protože Soňu zřejmě vyhodí. Vypadá to tak, že to na ni všechno praskne. Je to dramatické, je to šťavnaté. Všechny nás to natáčení baví, si myslím,“ prozradila Lucka Vondráčková pro Super.cz.

„Takže co s tou Soňou. Já jsem si pročítala, co by nejraději lidé s ní udělali. Prý aby dělala uklízečku, ale tak to jako pardon. Pak říkali, že by mohla dělat školnici, tak to taky zase pardon. Tak uvidíme, co bude dál. Já už teda trochu vím, ale nesmím nic říkat,“ naznačila.

Jasně, že nemůže prozradit děj seriálu dopředu, to by se mohlo opravdu krutě prodražit. Mírný náznak ale přeci jen dopřála: Na uklízečku Soňu se zřejmě těšit nemusíme.