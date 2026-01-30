Náhlá výstraha! Meteorologové varují před nečekanou změnou počasí, hrozí nebezpečí
30. 1. 2026 – 21:20 | Magazín | BS
Odborníci z ČHMÚ vydali k večeru nepředvídanou výstrahu kvůli nebezpečnému mrznoucímu mrholení.
Meteorologové varují před nebezpečnou situací, která se nepředvídatelně rozvinula v oblasti Moravskoslezského kraje a Jesenicka.
„Pro Moravskoslezský kraj a Jesenicko byla právě vydána výstraha na ledovku. V této oblasti se vyskytuje mrholení, které místy na podchlazených površích namrzá a tvoří vrstvu ledovky,“ varují meteorologové.
„Zatímco na jižní Moravě se vyskytuje aktuálně (18:30) místy slabší sněžení, na severu Moravy nebo ve Slezsku máme zprávy o mrznoucím mrholení (Rýmařovsko, Hlučínsko). Připomínáme, že mrznoucí mrholení z nízké oblačnosti radar většinou nedokáže jasně detekovat, a proto jeho lokalizace je bez hlášení z terénu velmi složitá,“ vysvětlují experti na sociální síti.
„Lokálně jsou teploty povrchů, hlavně od středních poloh, stále pod nulou. Tam, kde se vyskytuje mrznoucí mrholení, může se tak tvořit slabá vrstva ledovky,“ dodávají
Výstraha před nebezpečnou ledovkou platí po celou noc až do zítřejšího (31.1.) dopoledne. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud se potřebujete v noci nebo zítra dopoledne někam dostat: Při ledovce hrozí nehodovost, komplikace v dopravě a samozřejmě také úrazy v důsledku podklouznutí.