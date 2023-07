Na věrozvěsty a Mistra Jana si nakoupíme bez problémů

Ve středu 5. července, na kterou připadá Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, a v Den upálení mistra Jana Husa ve čtvrtek 6. července budou moci Češi nakoupit bez omezení. Zákaz prodeje, který zákon ukládá obchodům nad 200 metrů čtverečních, se na tyto státní svátky nevztahuje. Ve standardních časech budou nákupy a jídlo doručovat také rozvážkové služby, vyplývá z ankety ČTK mezi prodejci.

Otevřené podle mluvčí Billa Dany Bratánkové budou v oba sváteční dny rovněž prodejny na Letišti Václava Havla nebo na hlavním nádraží v Praze a Brně. Totéž platí pro pobočky na čerpacích stanicích Shell, dodala. Běžnou otevírací dobu, a to od 07:00 do 21:00, budou mít také obchody Globus. Výjimkou je prodejna v obchodním centru Černý Most, která je přístupná od 07:30 do 22:00.

To, o jakých státních svátcích mají obchody otevřeno či zavřeno, je podle mluvčího Albert Jiřího Marečka pro zákazníky mnohdy matoucí. „Zákon totiž nestanoví zavírací dobu podle nějakého jednotného a zapamatovatelného klíče, výběr (státních svátků) vzešel pouze z diskuse zákonodárců ve sněmovně,“ uvedl. „Zákazníci si tedy nakoupí tak, jak jsou zvyklí, a budou se moci zásobit na své prázdninové výlety v běžných otevíracích hodinách,“ dodal.

Změny v doručovacích časech nečekají ani zákazníky foodora. „Na foodora si mohou objednat své oblíbené jídlo, ale i nákup z foodora MARKET a dalších partnerských obchodů bez jakýchkoliv omezení,“ řekl dnes ČTK výkonný ředitel firmy Adam Kolesa. Totéž platí také v případě služby Bolt Food. „Většina restaurací zůstává plně v provozu a někteří kurýři, kteří mají doručování spíše jako přivýdělek, využijí den volna v (hlavním) zaměstnání k extra výdělku,“ uvedl manažer firmy pro ČR Marek Maxa.

V běžnou dobu, tedy od 09:00 do 21:00, budou 5. a 6. července otevřeny také prodejny v pražském obchodním centru (OC) Palladium. V případě supermarketu Albert je to od 07:00 do 22:00 a restaurací mezi 08:00 a 22:00. Bez omezení hlásí o svátcích otevřeno také OC Letňany, vyplývá z informací na internetových stránkách obou center.

Ze zákona o prodejní době v maloobchodě, který vešel v platnost v roce 2016, musí mít prodejny nad 200 metrů čtverečních zavřeno na Štědrý den, první i druhý svátek vánoční, Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září a 28. října. Dodržování zákona v tyto dny sleduje Česká obchodní inspekce. Během zbývajících státních svátků, kam kromě 5. a 6. července spadá také 17. listopad, Velký pátek a 1. květen, zákaz prodeje neplatí. Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.