Ministr Kulhánek dal ultimátum ruskému velvyslanci

Diplomatická roztržka mezi Českem a Ruskem kvůli kauze Vrbětice pokračuje. Dnes jmenovaný český ministr zahraničí Jakub Kulhánek večer na jednání s velvyslancem vyjádřil protest proti postupu a nepřiměřené reakci Ruské federace.

Zároveň Kulhánek velvyslanci oznámil, že pokud Rusko neumožní návrat všech 20 vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy, ve čtvrtek odpoledne rozhodne o snížení počtu pracovníků ruské ambasády v Praze tak, aby odpovídal stavu na českém velvyslanectví v Moskvě. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v reakci uvedl, že mluvit s Ruskem formou požadavků nemá perspektivu. Senát dnes označil útok ve Vrběticích za akt státního terorismu. Vyzval vládu k vypovězení smlouvy s Ruskem a ruských diplomatů z Prahy až na jednoho.

Česko v sobotu v návaznosti na odhalení bezpečnostních složek, podle nichž jsou z výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 důvodně podezřelí dva agenti ruské vojenské tajné služby GRU, vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby. Rusko pak v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě.

Podle informací Českého rozhlasu měla ruská ambasáda před vyhoštěním části pracovníků zhruba 120 zaměstnanců, z toho 43 diplomatů. Aktuálně je v Praze přes 20 ruských diplomatů, zatímco v Moskvě zbývá pět českých, uvedl rozhlas na twitteru.

„Vzhledem k rozdílu ve velikosti našich ambasád vyhoštění 18 ruských zpravodajců ničím neohrozí normální fungování ruské ambasády v Praze. Protireakce ruské strany vyhostit 20 našich diplomatů včetně zástupce velvyslance byla nicméně nepřiměřená a de facto paralyzovala fungování naší ambasády,“ řekl dnes Kulhánek.

Mluvčí Kremlu Peskov reagoval na dnešní Kulhánkovu výzvu, že mluvit s Ruskem formou požadavků je marné. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle agentury TASS prohlásila, že ultimativní tón ve vztahu k Rusku je nepřípustný. Dodala, že Moskva navrhuje Praze, aby si ultimáta nechala pro diskuse v NATO. Sdělila přitom, že rozhovor s českým velvyslancem v Moskvě bude pokračovat ve čtvrtek.

Akt státního terorismu

Dnešní ultimátum nového ministra zahraničí směrem k Rusku naplňuje podle opozičních stran požadavky Sněmovny. Poslanci v úterý vyzvali vládu, aby počet pracovníků ruské ambasády zásadně omezila. Senát dnes označil útok ve Vrběticích za akt státního terorismu proti jednomu členskému státu, a tím celé EU.

Senát současně vyzval vládu, aby vypověděla česko-ruskou smlouvu o přátelství a spolupráci. Až na jednoho by měla vláda vyhostit z Prahy ostatní pracovníky ruského velvyslanectví. Horní komora také doporučila vládě projednat kauzu v Radě bezpečnosti OSN a také orgánech NATO a EU a požádat členské země o podporu a pomoc.

Česku se v kauze dál dostává podpory. K pondělnímu prohlášení ministrů zahraničí EU, kteří vyjádřili solidaritu s kroky, jež Česká republika podnikla kvůli možnému zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, dnes přistoupili předsedové parlamentů zemí visegrádské čtyřky. K jasné a společné reakci zemí EU vyzvali i předsedové hlavních politických skupin v Evropském parlamentu.

Kulhánek dnes při svém jmenování uvedl, česko-ruské vztahy vstoupily do mimořádně složité etapy, není to však vina České republiky. „Rozhodli jsme se jako suverénní země a jednali jsme rázně. Rozprášili jsme síť agentů ruských tajných služeb, ruský Rosatom nebude osloven v souvislosti s dostavbou Dukovan a v příštích dnech budeme řešit další postup směrem k Rusku, a to i ve spolupráci se zahraničními partnery,“ řekl.

Podpora od NATO

Na twitteru vpodvečer napsal, že hovořil s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance (NATO) Jensem Stoltenbergem. Poděkoval mu za podporu ve složitých časech. „Jsem rád, že jsme krátce po mém jmenování ministrem zahraničí spolu mohli hovořit. Vážíme si toho, že stojíte za námi!“ uvedl Kulhánek.

NATO se chce ve čtvrtek podrobněji zabývat vyhroceným diplomatickým sporem mezi ČR a Ruskem. Ráno se uskuteční briefing pro velvyslance v členských státech NATO, zúčastní se jej i ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Do konce týdne chce Koudelka o věci hovořit s některými protějšky v EU a NATO.

Země Evropské unie musí jasně a společně zareagovat na výbuch v muničním skladu ve Vrběticích. Vyzvali k tomu dnes ve společném prohlášení předsedové hlavních politických skupin v Evropském parlamentu, kteří podpořili Česko v současném vyhroceném diplomatickém sporu s Ruskem.

„Útok, do něhož se proti obyvatelům jakéhokoli členského státu EU zapojila ruská zpravodajská služba GRU, musí být vnímán jako vážný útok na celou EU. Je to nepřijatelný nepřátelský akt,“ shodli se šéfové klubů. Europoslanci se pravděpodobně budou aktuálními událostmi zabývat na plenární schůzi příští týden.

K záležitosti se ani dnes nevyjádřil prezident Miloš Zeman. Při jmenování Kulhánka řekl, že je před ním jako před každým ministrem zahraničí těžký úkol, jehož podstatou je hájení národních zájmů České republiky. „Tento pojem je někdy znevažován a někdy se říká, že ti, kdo hájí národní zájmy, jsou populisté nebo dokonce xenofobové. Neznám ovšem suverénní zemi, která by ve světě nehájila své národní zájmy, a věřím, že pod vaším vedením ministerstvo zahraničí bude činit totéž,“ řekl Zeman. Premiér Andrej Babiš dnes poznamenal, že prezident permanentně vládě vyjadřuje podporu v jejích krocích v kauze výbuchu ve Vrběticích.

Akce proti ruskému vlivu v Česku

Deník N dnes zveřejnil kompletní seznam vyhoštěných ruských diplomatů. Mezi 18 ruskými diplomaty byli čelní představitelé ambasády v Praze, včetně zástupce velvyslance Alexandra Antonova. Vyhoštěna byla i jedna žena a zástupce konzula v Brně. Hamáček hájil v sobotu vyhoštění ruských diplomatů jako logický krok kvůli důvodnému podezření, že do výbuchu v areálu skladu a zbraní ve Vrběticích byli zapojeni dva agenti ruské vojenské služby GRU. Ruské ministerstvo zahraničí považuje toto obvinění za absurdní.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) podle několika serverů v noci zasahovali po celé republice a zadrželi pět lidí. Někteří ze zadržených údajně vyjížděli na Ukrajinu a přidávali se k bojům na straně proruských separatistů, další je pouze podporovali, uvedl Deník N.

Podle zjištění Respektu a Aktuálně.cz NCOZ v noci zadržela pětici Čechů, členů paramilitantních skupin, kteří organizovali výjezdy českých občanů na Ukrajinu bojovat za proruské separatisty. „Zásahu se účastnily stovky policistů. Dle podezření výjezdy podněcovali zpravodajci GRU z pražské ambasády Ruska, které Česko vyhostilo,“ uvedly servery.

Po vyhoštění 18 pracovníků ruské ambasády v Praze české bezpečnostní složky podle autorů článku pokračují v akci proti ruskému vlivu v Česku. Podle informací serveru iROZHLAS.cz se vyšetřování soustředí kolem paramilitárního spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Policie zjistila, že jeden z jeho členů v minulosti odjel na Donbas, kde se údajně zapojil do bojů na straně separatistů. Po návratu spolek začal shánět peníze, aby do válčící zóny mohli vycestovat další zájemci.