Na 1800 vojáků a 700 kusů techniky: Přes Česko pojede zatím největší americký konvoj

Přes Česko se bude letos v únoru a březnu přesouvat jeden z největších vojenských konvojů za posledních několik let. Při cestě na cvičení Saber Strike 2022 projede Českou republikou z Německa na Slovensko ve druhé polovině února zhruba 1800 vojáků a 700 kusů techniky armády USA a ve druhé polovině března znovu při zpáteční cestě.

Čeští vojáci se cvičení Saber Strike, které je součástí mezinárodního cvičení Defender Europe 2022, zúčastní při podpoře konvoje. Mluvčí generálního štábu Armády ČR Magdalena Dvořáková upozornila, že rozsah cvičení i jeho termíny může změnit koronavirová epidemie.

„Přesuny všech proudů konvoje jsou plánovány ve večerních až brzkých ranních hodinách tak, aby se minimalizoval vliv na civilní silniční provoz,“ sdělila mluvčí. „Všechny přesuny budou doprovázeny a zabezpečeny příslušníky Vojenské policie ve spolupráci s Policií České republiky a jsou koordinovány s dotčenými ministerstvy a samosprávami,“ doplnila.

Vzhledem k pandemii nemoci covid-19 budou podle ní při přesunu dodržována i veškerá platná hygienická opatření. Přesuny amerických vojáků přes Česko podle armády schválili hygienici.

Konvoj bude Českem projíždět v rámci velkého cvičení Defender Europe 2022. Jde o jedno z největších cvičení, která se v Evropě konají. Podrobnosti o letošní podobě zatím NATO nezveřejnilo. Loni se ho zúčastnilo několik tisíc vojáků z téměř tří desítek zemí a trvalo několik týdnů. Zadáním bylo cvičit nasazení amerických sil o síle jedné divize z USA do Evropy a jejich přesun do východních členských zemí. Součástí byl i seskok několika tisíc výsadkářů v Pobaltí, Bulharsku a Rumunsku.

Česká republika se Defender Europe 2022 účastní právě svým podílem na přesunu amerických sil přes české území.

Vojáci a technika armády USA se přes Česko přesouvali v minulosti už několikrát. Velkou pozornost vyvolal například konvoj asi 500 Američanů s více než stovkou vozidel, který projížděl Českem na jaře roku 2015 cestou ze cvičení v Pobaltí na domovskou základnu v Německu. Zprvu se ozývaly spíše kritické hlasy lidí z okruhu spolků kritizujících Severoatlantickou alianci (NATO) a sympatizujících s Ruskem. Při průjezdu ale nakonec americké vojáky vítaly tisíce jejich příznivců.

V dalších letech pak následovaly i početnější konvoje. Třeba v roce 2018 projelo Českou republikou dohromady asi 400 vozidel a 1000 vojáků americké armády. Naposledy projíždělo loni v květnu a červnu Českem zhruba 700 vojáků a 150 kusů techniky armády USA.

Americký prezident Biden schválil vyslání dalších vojáků do východní Evropy

Americký prezident Joe Biden dnes schválil rozmístění 3000 amerických vojáků především ve východní Evropě. Z nich 1000 se už na evropském kontinentu nachází a přesune se v nejbližších dnech z Německa do Rumunska. Nově přicestuje 2000 vojáků, kteří budou rozmístěni v Německu a v Polsku, sdělil mluvčí Pentagonu John Kirby. Krok Spojených států uvítal generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Rozhodnutí o vyslání dodatečného kontingentu souvisí s napětím kolem Ukrajiny, u jejíchž hranic Rusko soustředilo na 100 000 svých vojáků. Podle Západu je to známka připravované invaze, což Moskva popírá.

Kirby řekl, že většina z 2000 vojáků bude směřovat do Polska. Dodal, že nejde o permanentní krok, ale o reakci na ruské aktivity. „Je důležité, že panu (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi a světu důrazně ukážeme, že Spojeným státům a spojencům na NATO záleží,“ prohlásil Kirby. Dodal, že v případě potřeby mohou USA rozhodnout o dalších přesunech. K tomu mluvčí sdělil, že „nedokáže přesně předpovědět, jak se věci budou vyvíjet“. „A právě proto, že to nemůžeme předvídat, chceme být připraveni,“ dodal.

Jednotky, jež nově USA posílají do Evropy, nepatří k 8500 vojákům, které Pentagon uvedl na Bidenův příkaz minulý týden do pohotovosti. Tato skupina je připravena k rychlému přesunu do Evropy v případě potřeby.

Stoltenberg rozmístění Američanů v Polsku, Rumunsku a Německu ocenil. „Je to důrazný projev amerického odhodlání a dodatek k jiným nedávným příspěvkům Spojených států k naší sdílené bezpečnosti - k čemuž patří 8500 vojáků uvedených do pohotovosti pro případné zapojení do jednotky rychlé reakce NATO a rovněž přítomnost letadlové lodi USS Harry Truman, která je pod velením NATO ve Středozemním moři,“ sdělil generální tajemník aliance.

Také on zdůraznil, že „toto rozmístění sil je obranné a přiměřené a dává jasně najevo, že NATO učiní k obraně svých spojenců cokoli bude nezbytné“.

USA mají své vojáky v Evropě i mimo krizové časy, v Německu je 35 000 amerických vojáků, v Polsku dalších 4000 a v Rumunsku 900.