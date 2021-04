Mrňavý, tlustý a šeredný: Gucciho potomci kritizují nový film o své rodině

Příšerné herecké obsazení a nechutné šťourání do rodinného soukromí. To jsou hlavní výhrady potomků zakladatele luxusního italského módního domu Gucci vůči novému filmu, který mapuje poměrně nedávnou epizodu rodinné historie.

Připravovaný snímek hollywoodského režiséra Ridleyho Scotta s názvem The House of Gucci, v němž se představí například popová diva Lady Gaga, Adam Driver nebo Al Pacino, vychází z knihy House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed od Sary G. Fordenové z roku 2001. Kniha pojednává o nájemné vraždě Gucciho pravnuka Maurizia. Film se začal točit letos v únoru a premiéru by měl mít na konci roku.

Maurizio Gucci, který zdědil mnohamiliónový majetek rodinné firmy, a Patrizia Reggianiová-Gucciová se proslavili především svým okázalým životem na vysoké noze. Nakonec Maurizio svou manželku, s níž měl dvě dcery, opustil kvůli mladší ženě. Manželství skončilo mnohaletým soudním sporem.

Sedmadvacátého března 1995 byl 46letý Maurizio Gucci před svou kanceláří v Miláně zavražděn. Ve vleklém procesu byla i přes nedostatek důkazů nakonec za objednání vraždy odsouzena na 29 let jeho exmanželka Patrizia, která si vysloužila přezdívku „černá vdova“. Ve vězení strávila 17 let, v roce 2016 byla za dobré chování propuštěna.

Kvůli senzaci nám kradou rodinnou identitu, zlobí se Gucciho pravnučka

Jedna z Mauriziových vzdálených sestřenic a Gucciho pravnučka Patrizia Gucciová se ovšem obává, že film nebude pouze vylíčením skutečné události, ale bude se snažit poodhalit také něco z osobního života dědiců Guccia Gucciho, který slavný italský módní dům založil v roce 1921 ve Florencii.

„Kradou nám naši rodinnou identitu, aby z toho měli zisk, aby zvýšili příjem hollywoodského průmyslu,“ uvedla jménem celé rodiny rozzlobená Patrizia. „Můžeme mluvit o všem. Ale je určitá hranice, kterou nelze překročit,“ podtrhla.

K obavám rodiny přispívá podle ní také skutečnost, že produkční společnost s ní o novém filmu nekomunikuje. Gucciová upřesnila, že kontaktovala Scottovu manželku Gianninu Faciovou, ale nedostala odpověď. Faciová před dvaceti lety projednávala s rodinou jiný projekt, který se měl týkat role Patriziina otce a dědečka v přeorientování značky na globálního hráče na trhu s luxusním zbožím.

Patrizii Gucciové se dále nelíbí, že kniha, z níž film vychází, obsahuje některé nepřesnosti. Ani výběr herců jí není po chuti. Především ji rozhořčilo, že jejího dědečka Alda Gucciho (který sehrál klíčovou roli v mezinárodním úspěchu značky) hraje Al Pacino. „Můj dědeček byl velmi pohledný, jako všichni Gucciové. Vysoký, s modrýma očima, velmi elegantní. Hraje ho Al Pacino, který jednak není moc vysoký a na fotografiích (z natáčení) je malý, tlustý a s kotletami, dost šeredný,“ uvedla.

Paola Gucciho, který se podílel na tvorbě slavného loga dvou G, hraje Jared Leto. Ani ten se Patrizii Gucciové nelíbí, protože se na fotografiích z natáčení objevuje v šeříkovém manšestrovém obleku a svým účesem a celkovým vzezřením vůbec neodpovídá jejím vzpomínkám. „Hrozné, hrozné, uráží mě to,“ zlobila se.

Maurizia Gucciho ve filmu hraje Adam Driver, Patrizii Reggianiovou Lady Gaga. V dalších rolích hvězdně obsazeného filmu se představí Jeremy Irons, Jack Huston nebo Salma Hayeková, která je provdaná za Françoise-Henriho Pinaulta, generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Kering, která vlastní značku Gucci. „Je to trochu kýčovité, vtipné i tragické – prostě jako špičková telenovela. A navíc bláznivě obsazená,“ popsal film kameraman Dariusz Wolski.

Lady Gaga a Adam Driver během natáčení filmu Ridleyho Scotta "The House of Gucci" | zdroj: Profimedia