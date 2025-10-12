Sleva za zdravý životní styl? Pojišťovna vám dá tisíce na slevách, když splníte tohle
12. 10. 2025 – 13:33 | Zprávy | Anna Pecena
Zapomeňte na nudné formuláře – svým krokem, preventivní prohlídkou nebo očkováním můžete snížit pojistné o stovky až tisíce korun. Zní to jako sen? Ale je to realita, kterou nabízí už teď některé české pojišťovny.
Jak si pojistitel odškrtne „zdravého klienta“
Jedním z nejzajímavějších trendů poslední doby je, že pojišťovny začínají odměňovat lidi, kteří žijí zdravě. Znamená to, že pokud chodíte, necháte se očkovat, absolvujete preventivní prohlídky nebo splníte podmínky programu pro zdravý životní styl, můžete získat slevu na pojistném nebo zpětný bonus.
Například pojišťovna Kooperativa nabízí v rámci svého Flexi Risk produktu slevu26 %pro ty, kdo mají BMI v rozmezí 19‐27 a nekouří.
Dále generali s produktem „Můj život AKTIV“ motivuje své klienty pomocí programu Generali Vitality – pokud splní cíle v oblasti pohybu či prevence, dostanou až25 % zpětnou slevu z ročního pojistného.
A NN Pojišťovna? I ta nabízí řadu svých FIT programů: sleva za sport, za preventivní prohlídky, nebo snížení přirážky při úspěšném snížení BMI – celkově až 32 % sleva je ve hře.
Takže to není jen gymnastika pro chudé – pojišťovny vás mohou skutečně odměnit za to, že o sebe pečujete.
Co musíte splnit (a na co dát pozor)
Není to zadarmo – pojišťovna často vyžaduje splnění určitých podmínek:
-
Vyplnění dotazníku – často budete muset odpovědět na otázky o životním stylu, kouření, výšce, váze (BMI). (např. Kooperativa) Doložení dokladů / dokazování aktivit – účast na sportu, čtení dat z fitness aplikací, potvrzení o preventivní prohlídce.
-
Dodržení limitů a rozmezí – BMI mezi určitými hodnotami, nekouření, max. rizikové hodnoty.
-
Nové smlouvy / konkrétní produkty – často se to vztahuje jen na nové nebo speciální produkty (např. Můj život AKTIV u Generali)
-
Dodržení termínů – bonusy a slevy se přiznávají při výročích smlouvy, po roce, nebo dle interních pravidel.
Dále pozor: tyto slevy se často nesčítají s jinými výhodami, některé slevy jsou jen pro určité druhy pojištění či rizikové složky.
Proč vám pojišťovna nabídne slevu?
Zdá se to skoro paradoxní: pojišťovna dává slevu, pokud se o sebe staráte? Přitom pro ni to má svůj logický smysl:
-
Nižší riziko výplaty – zdravější klienti mají nižší pravděpodobnost nemoci či škody.
-
Marketing a loajalita – klient, který má smlouvu s výhodami, zůstane u dané firmy déle.
-
Prevence = úspora – investice do zdraví se pojišťovně vyplatí víc než vyplácení vyšších škod.
Takže to není altruismus, ale byznysové rozhodnutí – a pro vás dobré, pokud splníte podmínky.
Pokud jste důchodce, určitě se vyplatí zkoumat, jaké programy “zdravého stylu” vaše pojišťovna nabízí – možná zjistíte, že vlastně platíte méně než soused, který nikdy nechodil na preventivní prohlídky nebo odmítá aplikace či nositelná zařízení.