Modrič premiérovým gólem v dresu AC Milán rozhodl o výhře nad Boloňou
15. 9. 2025 – 6:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté AC Milán ve 3.kole italské ligy doma porazili Boloňu 1:0. Premiérovým gólem rozhodl Luka Modrič, Martin Vitík zůstal na lavičce hostů.
Říjnový soupeř Slavie v Lize mistrů Bergamo deklasovalo Lecce 4:1 a připsalo si první vítězství v sezoně. AS Řím prohrál s FC Turín 0:1 a přišel o stoprocentní bilanci. Sassuolo doma porazilo Lazio 1:0 a připsalo si premiérové body v sezoně.
Čerstvě čtyřicetiletý Modrič rozhodl o vítězství Milána v 61. minutě, když využil přesnou přihrávku Saelemaekerse a svou typickou tvrdou ranou z hranice vápna nedal brankáři Skorupskému šanci. "Rossoneri" o šest minut dříve přišli o zraněného brankáře Maignana, jehož mezi třemi tyčemi nahradil Terracciano.
Atalanta otevřela skóre osm minut před přestávkou zásluhou Scalviniho, k němuž se ve druhém dějství připojili Zalewski a dvakrát De Ketelaere. Dvěma asistencemi k výhře nad bývalými spoluhráči přispěl černohorský útočník Krstovič. Za hosty v 82. minutě zmírnil vysokou porážku střídající Ndri.
O premiérové výhře Turína v novém ročníku rozhodl v 59. minutě útočník Simeone, jenž se po rychlém brejku dostal k míči na hraně pokutového území a střelou k tyči překonal Svilara. Belgický brankář kapituloval poprvé v sezoně, naopak nejstarší syn dlouholetého trenéra Atlética Madrid Diega Simeoneho se prosadil po více než roce.
Římané přišli o stoprocentní bilanci, kterou si po 3. kole drží pouze vedoucí dvojice Neapol, Juventus a v pondělí večer ve Veroně se k nim může přidat také Cremona.
První body Sassuola v nové sezoně v 70. minutě vystřelil střídající Gambijec Fadera, jenž byl v době skórování na hřišti šest minut. Lazio nedokázalo navázat na vysoké domácí vítězství 4:0 nad Veronou a po nepovedeném startu na hřišti Coma (0:2) prohrálo podruhé ze tří zápasů.
Udine zvítězilo na hřišti nováčka z Pisy 1:0 a se sedmi body po třech kolech zůstalo v nové sezoně neporažené. Jediný gól vstřelil ve 14. minutě španělský útočník Bravo.