Darovat krev a kostní dřeň mohou i senioři. Dostanou kompenzaci nebo i léky zdarma, musí ale na tato konkrétní místa
15. 9. 2025 – 6:13 | Zprávy | Anna Pecena
Zdá se vám dárcovství pouze jako čestný čin? Omyl – pro seniory to může být i štědrá výhoda.
Darujete krev, orgány, kostní dřeň – bohatě se to vyplatí
Mnozí důchodci vůbec netuší, že pravidelné dárcovství krve, plazmy, krevních destiček či kostní dřeně není jen pomoc druhým, ale také cesta k nemalým finančním bonusům. Zdravotní pojišťovny v Česku totiž svým pojištěncům připravily programy, díky nimž si lze přijít na tisíce korun. VZP například nabízí dárcům až 4 000 Kč ročně spolu s cestovním pojištěním zdarma. A nejde o výjimku – podobně štědré benefity poskytuje i ZP MV ČR, OZP či VoZP.
Jaké odměny můžete konkrétně dostat – a jak je použít
ZP MV ČR rozděluje dárcům částky až do výše 7 000 Kč. Peníze lze využít třeba na vitaminy, zdravotní pomůcky, ale i rehabilitace či pobyt v lázních. OZP jde ještě dál – pro dárce orgánů má připravený příspěvek až 10 000 Kč, a to na lázeňskou nebo léčebnou péči. Pokud lázně nechcete, lze finance uplatnit i jinde, například na ozdravné pobyty.
Pravidelní dárci krve navíc mohou u OZP čerpat kredity, za které si pořídí volně prodejné léky, doplňky stravy nebo zdravotnické pomůcky. A to už je úspora, která dokáže znatelně odlehčit peněžence.
Co udělat, abyste na odměny dosáhli
Aby senior na příspěvek dosáhl, musí darovat bezplatně – tedy nikoliv v komerčních centrech, kde se vyplácí hotovost. Pojišťovny vyžadují potvrzení z transfuzní stanice nebo průkaz dárce. Obvyklou podmínkou také je, že musíte být pojištěncem dané zdravotní pojišťovny po určitou dobu.
Důležité je sledovat webové stránky vlastní pojišťovny – každá má pravidla trochu jinak. Jedno ale platí všude: odměny se poskytují jen aktivním a opakovaným dárcům. Čím častěji pomáháte, tím víc můžete získat.
Proč se vyplatí začít i v důchodu
Mnozí lidé mají pocit, že darovat krev či kostní dřeň je výsadou mladých. Není to ale pravda – i senioři mohou být vhodnými dárci, pokud jejich zdravotní stav dovolí. Lékaři posuzují každého individuálně. A protože senioři mají často více volného času než pracující, mohou se stát pravidelnými dárci a díky tomu získat stabilní finanční podporu.
Navíc právě starší generace si dobře pamatuje, jak vzácné bylo darování krve dříve. Dnes je k tomu motivace o to větší – pomůžete druhým a zároveň si zajistíte bonusy, které zpříjemní stáří.
Zdravotní přínos, který peníze nepokryjí
Nezanedbatelným bonusem je i samotný zdravotní efekt. Pravidelné darování krve totiž znamená časté lékařské prohlídky, které mohou včas odhalit skryté problémy. Senior tak získá jistotu, že jeho zdravotní stav je pod dohledem, a ještě si tím prodlouží aktivní život. A to je výhoda, kterou žádné peníze nahradit nedokážou.
Shrnutí: Kolik můžete ušetřit – a proč to stojí za to
Darování krve nebo orgánů není jen gesto solidarity. Pokud to váš zdravotní stav dovolí, můžete se stát dárcem a zároveň si přilepšit. Částky v řádech tisíců korun pokryjí náklady na léky, vitaminy, lázně či rehabilitace, tedy položky, které bývají pro seniory často finančně bolestivé.
Stačí mít přehled o nabídkách pojišťoven a neváhat o příspěvky požádat. Pro jedny je to především čin pomoci bližnímu, pro druhé navíc chytrý způsob, jak ušetřit.