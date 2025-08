Modelka Veronika Kašáková brání nevěrného bratra: "Místo opovržení zkuste pochopení"

2. 8. 2025 – 7:25 | Magazín | BS

Oblíbená modelka se k bratrově kauze nejdřív nevyjadřovala, teď ale přispěchala na pomoc.

Reportér Karel Kašák se v posledních dnech může těšit leda tak provařeným "negativní reklama také reklama". Píše se o něm totiž opravdu hodně, moc pozitivně laděných článků byste ale nenašli.

Není se moc čemu divit: Kašák z ničeho nic zmizel, dva dny se neozval, nepřišel do práce, přítelkyně se o něj bála tak moc, že nechala vyhlásit celostátní pátrání... A pak se ukázalo, že Kašák utekl za milenkou (Kateřinou Bláhovou), protože neměl dost široká ramena na to, aby se s přítelkyní normálně rozešel.

Takovým chováním si zkrátka moc nových fanoušků nezískáte, to je prostě a dobře empirický fakt.

Ničemu pak nepomohla ani vyjádření zrazené expřítelkyně, která popsala ponižující styl rozchodu nerozchodu a přilila olej do ohně, když prozradila, že si reportér měl údajně půjčovat peníze od desítek lidí a nevracet je.

Najdou se ale i tací, kteří nelámou hůl. Vedení televize Prima povolilo Kašákovi návrat do práce, ačkoliv mu nad hlavou podle všeho visí docela ostré ultimátum ve stylu "jedna chyba a letíš".

A teď s obranou přispěchala i jeho sestra, známá modelka Veronika Kašáková.

„Mlčeti zlato. Ne všechno má patřit na veřejnost. Nejsem mluvčí svého bratra. Nejsem soudce. A už vůbec nejsem slepá k realitě. Ale jako jeho sestra, která s ním vyrostla a která se celý život snaží porozumět traumatu a cestě k uzdravení, nemohu mlčet, když vidím, jak snadno se společnost promění v dav, který ničí,“ napsala na Instagramu.

„Nejsem odborník, ale už roky pracuji s těmi, kteří nesou rány z minulosti, a s těmi, kteří v dospělosti často nevědí, jak s tím vším žít. Znám jejich příběhy. Vidím, jak málo stačí k tomu selhat, chybovat, nevědomě zraňovat, skrývat slabiny a ukrývat hluboké rány. Vzdělávám se v tom oboru patnáct let, snažím se přijít na kloub, proč selháváme v životě. Snažím se maximálně uzdravit sebe, nabídnout nástroj ostatním, i těm nejbližším. Ale také vím, jak těžké je udělat v životě správný krok, když vám chybějí pevné základy... jak dlouho to trvá,“ pokračovala.

„To, co dnes vidím v komentářích na sociálních sítích, není spravedlnost. Je to veřejné kamenování. Ať už si o dané situaci myslíte cokoli, nikdo nevidí do pozadí. Nikdo naše boty neobul. Jsem spravedlivá a mluvíme, ano, to teď děláme. Nemohu a odmítám takový lynč KOHOKOLI. Zlo není silné. Je jen hlasité. A my máme možnost volit jinak – být tiší, ale pevní. Nesoudit, ale vnímat. Místo nadávek volit ticho nebo pomoc. Místo opovržení zkusit pochopení, a když to nejde – tak aspoň úctu k důstojnosti druhého člověka. Nemluvím za svého bratra. Nemám na to právo. Ale jako jeho sestra cítím bolest. Je mi z toho tak smutno,“ zakončila svou obhajobu.