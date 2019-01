Móda přepisuje věkové hranice. I mezi modelkami

25. 1. 15:50

Asi 20 britských výrobců léků se musí v ČR kvůli brexitu do konce března přeregistrovat. Někteří to ještě neudělali, Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je proto vyzývá dopisem. Novinářům to dnes sdělila jeho ředitelka Irena Storová. Před možným nedostatkem léků varovaly tento týden například také nizozemské nemocnice.