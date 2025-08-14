Mladí Češi uvázli v mamahotelu. Vlastní bydlení? Spíš sci-fi
14. 8. 2025 – 11:28 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Vysoké ceny bytů, drahé hypotéky a mizivé úspory – kombinace, která žene mladé lidi do nájemních bytů, spolubydlení a dokonce i do miniaturních „králíkáren“. Realita českého bydlení se mění a s ní i to, jak si mladí zařizují své domovy.
Od mamahotelu rovnou do nájmu
Sen o vlastním bytě se pro mnoho mladých Čechů stává nedostižným. Statistiky ukazují, že více než třetina lidí do 29 let stále žije u rodičů. Fenomén „mamahotel“ se tak z české nadsázky proměnil v běžnou životní realitu. Podle Eurostatu odcházejí Češi od rodičů v průměru mezi 24. a 26. rokem, což je sice méně než v Chorvatsku, ale podstatně víc než ve Finsku, kde se mladí osamostatňují už kolem 21 let.
Ti, kdo se nakonec osamostatní, většinou volí nájem. Podíl lidí v pronajatém bydlení vzrostl z necelých 19 procent v roce 2011 na téměř čtvrtinu v roce 2024. Asociace nájemního bydlení odhaduje, že jen letos přibude až 40 tisíc nových nájemníků.
Hypotéka jako hororový scénář
Dostat hypotéku je pro mladé lidi čím dál těžší. Průměrná cena bytu se drží kolem 125 tisíc korun za metr čtvereční, v Praze ještě výš. A ani kdo má našetřeno na povinnou akontaci, nevyhraje – úrokové sazby nad 5 procent znamenají obří měsíční splátky.
Příběh třicetidvouleté Kateřiny z Benešovska mluví za vše: chtěla s partnerem koupit řadový dům za 8 milionů, ale po propočtu splátek 41 tisíc korun měsíčně na 30 let raději zvolili pronájem. „Věděli jsme, že bychom si tím totálně svázali život,“ říká.
Ekonomové navíc varují, že ceny bytů porostou rychleji než mzdy, a tempo výstavby nových domů je u nás žalostně pomalé. Česko tak znovu míří k pozici jedné z nejméně dostupných zemí pro pořízení vlastního bydlení v EU.
Nové trendy: mikrobyty a skládací sedačky
Nedostupnost bydlení mění i vybavení domácností. Lidé v nájmu se nechtějí pouštět do velkých investic, které by při stěhování ztratily hodnotu. V kurzu je lehký, mobilní a multifunkční nábytek, který se dá snadno přemístit.
Podle portálu FAVI roste zájem o rozkládací a modulární sedačky, skládací stoly i chytře řešené skříně. Byty jsou menší a stěhování častější, proto lidé hledají flexibilní řešení.
Na scénu přichází i mikrobyty o velikosti kolem 16 m² – drahé, ale přece jen dostupnější než klasické byty. V Praze stojí přes 200 tisíc korun za metr čtvereční, v Brně kolem 160 až 180 tisíc.
Pro mnoho mladých to znamená jediné: pokud nezasáhnou rodiče svými úsporami, zůstane vlastní bydlení jen snem. A ti, kdo se přesto osamostatní, žijí často v malých, ale chytře vybavených prostorách, které jim dávají alespoň pocit svobody.