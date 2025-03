Nová kariéra Lucie Borhyové? Její vtipné video láme rekordy

Že by si slavná moderátorka ještě střihla drobnou brigádu jako influencerka? Vlohy by k tomu rozhodně měla, zdá se.

Věčná a překrásná stálice televizních obrazovek a neodmyslitelná tvář televizního zpravodajství na Nově, Lucie Borhyová, by neměla o práci nouzi, i kdyby se s televizí rozkmotřila. A dokonce ani není řeč o možnosti, že by šla pracovat k někomu jinému, však nabídek by určitě dorazilo přehršel. Ne, Lucie by to totiž zvládla i sama s velmi elegantní grácií.

Lucka v poslední době zatroubila ke zteči sociálních sítí a na své profily střílí jedno video za druhým. Těžko říct proč – zda zkouší palcem vodu před skokem do nové kariéry, nebo prostě měla jenom dlouhou chvíli... Jedno ale jisté je: Odezva publika je obrovská a o nic jiného v téhle branži prakticky nejde.

Video, v němž Borhyová humorně porovnává českou tyčinku Deli s hitem poslední doby, dubajskou čokoládou, si na Instagramu vysloužilo prozatím necelých šest tisíc lajků. Což ale není nic proti bouři, kterou způsobilo na jiné sociální síti, totiž TikToku.

Moderátorka nemá na TikToku úplně nový profil, ale nenahrává videa příliš často a až doposud největší zájem vzbudila momentka z lyžovačky, která má něco přes 80 tisíc zhlédnutí. Nové video s čokoládou však zadupalo tento rekord do země s naprostým přehledem: Už se na něj podívalo skoro půl milionu lidí.

Nesmíme přitom zapomenout, že se jedná o česky mluvený obsah, který z principu věci míří na v celosvětovém měřítku naprosto titěrné publikum. Vytáhnout z něčeho takového půl milionu prokliků je už opravdu solidní výsledek.

Uvidíme, třeba Lucii influencerská sláva zachutná stejně jako Deli a moderátorku budeme moci spatřit ve videích vlastní výroby stále častěji.