Místo, kde se smrt stoletých mění v obří oslavu

Stáří na Pobřeží slonoviny prakticky neznají. Pokud se však těm několika tisícům lidí podaří přežít své šedesáté narozeniny, mají je místní až v nábožné úctě. Podle toho o ně pečují a pohřeb stoletého starce či stařenky, jimž říkají Koro či Nanan, je obří slavností, na níž radostí tančí stovky lidí.

Adjakoutié, malé přímořská víska nedaleko Jacquevillu východně od Abidžanu, nedávno pohřbívala Annu M'Boua Ahoutiéovou, která zemřela ve věku sto let. Za zvuků fanfár více než 500 lidí zpívalo a tančilo, když doprovázelo tělo zesnulé stoleté stařenky na hřbitov, kde byla uložena do země za živého potlesku, bez pláče a smutku.

"Pro nás to je slavnost, není to tragédie. Tradice velí, že oslavujeme toho, kdo dosáhl takového věku, místo toho, abychom ho oplakávali," vysvětluje Nicole Beugréová, učitelka a pravnučka zesnulé. Takový přístup je v afrických zemích rozšířený.

Anne M'Boua Ahoutiéová po sobě zanechala deset dětí, 39 vnoučat, 12 pravnoučat a pět prapravnoučat. Sedmnáctiletá Grace Memelová, která právě odmaturovala, prohlašuje, jak je šťastná, že ještě poznala svou praprababičku. "To není každému dopřáno," říká.

"Dlouhověkost může být považována za boží milost. Při úmrtí se každý raději usmívá, než aby byl smutný," říká místní spisovatel Faustin Toha.

Čtyři procenta z 22 milionů

Podle oficiálních údajů je na Pobřeží slonoviny průměrná délka života 55,8 roku (sedmapadesát let u žen a 54,4 roku u mužů). Je to sice výrazně více než 50,9 roku před deseti lety, ale je to stále málo ve srovnání s vyspělými zeměmi (80,6 roku v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, OECD).

Jestliže se život prodloužil, je to částečně tím, že se zlepšily zdravotnické struktury a země začala ekonomicky růst po povolební krizi z let 2010 až 2011, kdy přišlo o život na 3000 lidí.

Nemocnice však dosud nemají kvalifikovaný personál a technickou základnu. Špatné rozdělování plodů ekonomického růstu znamenalo jen malý pokles míry chudoby (podle Světové banky 46 procent), která je spojena s délkou života.

"Lidé třetího věku (nad šedesát let) představují sotva čtyři procenta z 22 milionů obyvatel," říká demograf Gervais N´Da Konan z Národního statistického úřadu. "Osoby, které se dožívají sta let, za to vděčí stravě a zdravému životnímu stylu. Jedí bio a zeleninu, produkty vypěstované bez chemie, nepijí alkohol a nekouří," dodává.

Radostný okamžik, který zaslouží oslavu

V obci Grand-Jacques nedaleko Adjakoutié se oslavuje stařenka Jeanne Danho Yacéová. O jejím věku rodina spekuluje, protože chybějí oficiální dokumenty. Tato dáma se zřejmě narodila kolem roku 1920. Tvrdí, že poprvé rodila po svém osmnáctém roce. Její nejstarší syn má dnes osmdesát let.

Jeanne si pamatuje na nucené odvody za druhé světové války či získání nezávislosti země v roce 1960. To její děti znají jen z knih.

Její šestý syn, osmapadesátiletý Francis Lezou, zástupce starosty Jacquevillu a senátor, nelitoval prostředků na oslavu své matky. "Když někdo překročí devadesátku a blíží se stovce, je to pro nás radostný okamžik, který musíme oslavit," prohlašuje.

"V Africe nás smysl pro rodinu vede k tomu, abychom se starali o staré lidi," vysvětluje univerzitní profesor Jules Évariste Agnini, který kritizuje západní model domovů důchodců. "Je to požehnání probudit se každé ráno a mít vedle sebe naše stařečky. Vždy se najdou zkušenosti, které můžeme od nich převzít. Kdybychom žili bez nich, připravili bychom se o mnohé," dodává.