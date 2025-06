Minsterstvo financí muselo vědět o bitcoinech, míní Pavel

30. 6. 2025 – 12:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Podle prezidenta Petra Pavla není pochyb o tom, že ministerstvo financí muselo vědět o záměru nyní již bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) přijmout bitcoiny od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného například za obchod s drogami.

Je to natolik zásadní věc, že by se prezident Petr Pavel divil, pokud by o záměru nevěděl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Stanjura dnes jen zopakoval, že jeho kabinetu přišla jen žádost o schůzku a nikoliv oficiální žádost o stanovisko. Zaznělo to v dnešních debatách na CNN Prima News a v České televizi.

"Asi není pochyb o tom, že ministerstvo financí o tom záměru Pavla Blažka muselo vědět minimálně na úrovni úředníků. A já nejsem schopen posoudit do jaké míry ministr financí sám je informován o detailech, to je asi na manažerském přístupu každého ministra," řekl dnes prezident Pavel v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Prezident začátkem června řekl ve Sněmovně před poslanci, že tato kauza je velký průšvih a má mimořádně škodlivý potenciál. CNN Prima nyní řekl, že věc vidí stále stejně. Byl by rád, aby se její okolnosti vyjasnily co nejdříve, aby bylo možné říct, co bylo špatně, a přijmout opatření, aby se to nemohlo opakovat.

Podle místopředsedy Sněmovny Karla Havlíčka (ANO) odhalila kauza systémový problém. Stanjura k tomu v pořadu řekl, že se jedná o živou kauzu a členové vlády musí respektovat přání státního zastupitelství a policie. "Copak vláda může nařizovat něco státnímu zastupitelství nebo policii?" uvedl.

Politici ANO a SPD v České televizi uvedli, že zatím nezamýšlejí vyvolat další hlasování o nedůvěře vládě. Místopředseda SPD Radim Fiala dodal, že by připadalo v úvahu, kdyby se objevily nové podstatné informace v takzvané bitcoinové kauze. Kvůli té se obě strany neúspěšně pokusily ve Sněmovně vládu svrhnout minulý týden. Podle Fialy by měla ke kauze vzniknout sněmovní vyšetřovací komise. Někdejší předseda lidovců Pavel Bělobrádek naproti tomu sněmovní komisi považuje za zbytečnou. "Žádná vyšetřovací komise ve Sněmovně nikdy nic nevyšetřila," sdělil.

Kvůli přijetí miliardového bitcoinového daru od dříve odsouzeného pachatele trestné činnosti Tomáše Jiřikovského rezignoval na post ministra spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), nahradila ho Eva Decroix (ODS). Ta k objasnění kauzy jmenovala koordinátora a hledá externího auditora, který prověří procedury ministerstva a doporučí státu postupy při přijímání kryptoměnových darů. Jiřikovský byl v roce 2017 odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.