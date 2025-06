Nejlevnější nákup léta? Penny vystřelilo ceny do minulosti

30. 6. 2025 – 13:10 | Zprávy | Anna Pecena

Když slevy, tak pořádné. Penny právě servíruje nabídky, které vám ulehčí peněženku, ale naplní spíž až po strop. Maso, mléko, zelenina i domácí potřeby, vše za směšné ceny.

Zapomeňte na běžné akce. Penny právě nabídlo slevy, které připomínají výprodej po konci světa. Fronty u masového pultu, vyprodané palety s pivem a jogurty mizející rychleji než výplata. Leták je plný úlovků, které nenechají chladným nikoho, od domácího kuchaře po zásobovače chalupy.

Kýta a pivo jako z pohádky

Vepřová kýta bez kosti se aktuálně prodává za 84,90 Kč za kilo. A to není žádná druhořadá nabídka, jde o kvalitní maso, které si říká o gril, pečicí mísu nebo hrnec na guláš. Ať už vaříte pro rodinu, nebo si chystáte zásoby do mrazáku, tahle cena vás rozhodně přiměje přidat kilo navíc.

A co k masu? Pilsner Urquell v půllitrové lahvi za 25,90 Kč, nebo Braník ve dvoulitrové petce za 37,90 Kč. To nejsou jen akce, to je návrat do časů, kdy bylo pivo levnější než kafe. Nejen že potěšíte chuťové pohárky, ale i peněženka vám poděkuje.

Ovoce, zelenina a mléčné potěšení

Slevový útok pokračuje i v regálech s ovocem a zeleninou. Bílé hrozny bez pecek (balení 500 g) vyjdou na směšných 33,90 Kč. Sladké, šťavnaté, ideální na mlsání i do letního salátu. Červená paprika kapie pak za 59,90 Kč za kilo taky stojí za pozornost, takhle levně ji doma z vlastní zahrádky nevypěstujete.

Kdo hledá rychlou snídani nebo svačinu, sáhne po jogurtech Florian za 9,90 Kč. A mléčný nápoj Müllermilch? Ten vychází na 15,90 Kč. Dříve by za tu cenu nebyla ani minerálka. Obě položky mizí z regálů rychleji než letní výprodeje obuvi.

Nejen do břicha – levně i pro domácnost

Penny nezapomnělo ani na praktické věci. Toaletní papír Wippy, celých 149 metrů, teď pořídíte za 29,90 Kč. Ano, čtete správně, sto padesát metrů za necelých třicet korun. Tahle role vydrží víc než jeden víkendový nápor.

Nechybí ani slevy na trvanlivé mléko, čokolády Milka nebo anglickou slaninu – všechno za částky, které nezabolí ani při větším nákupu.

Penny v novém letáku ukazuje, jak se dělají akce, co dávají smysl. Nejde o pár procent dolů, ale o pořádné cenové sekyry. Pokud plánujete nákup na víkend, doplnění zásob nebo prostě jen výhodné doplnění lednice, lepší chvíle nebude.

Košíky připravit. Tahle slevová vlna se vyplatí chytit včas!