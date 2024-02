Ministři zemědělství EU projednají návrhy na zlepšení situace v sektoru

Ministři zemědělství Evropské unie dnes budou v Bruselu jednat o možnostech, jak zlepšit situaci v sektoru. Minulý týden Evropská komise připravila seznam opatření, který počítá například se snížením byrokracie. V evropských státech se konají od začátku roku protesty zemědělců, kteří si stěžují na nedostatečné výdělky a byrokracii a další protest se očekává v belgické metropoli i dnes.

V reakci na protesty, které se v posledních týdnech konaly v Německu, Francii, Itálii či Španělsku Evropská komise vypracovala seznam opatření, která by mohla pomoc zemědělcům v jejich podnikání. Komise navrhuje kroky, které by vedly k poklesu inspekcí v zemědělských podnicích či zjednodušily čerpání dotací. Komise rovněž v návrzích uvádí, že chce zmírnit požadavky na zachování trvalých travních porostů, aby zmírnila ztrátu příjmů, kterou to znamená pro bývalé chovatele hospodářských zvířat, kteří přešli na pěstování jiných plodin.

Kroky, které by měly zaručit "rychlou a strukturální odpověď na současnou krizovou situaci v zemědělském sektoru", začnou unijní ministři projednávat v Bruselu od 10 hodin. Podle programu by se tématu měli věnovat zhruba dvě a půl hodiny.

Dnes dopoledne se v Bruselu očekávají další protesty zemědělců, kteří chtějí zablokovat některé dopravní tepny v belgické metropoli. Místní policie očekává silné problémy v dopravě a doporučuje se cestám do Bruselu během dnešního dne vyhnout.