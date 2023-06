Pavel jmenoval Výborného ministrem zemědělství, zkušenosti jsou podle něj víc než odbornost

Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě lidovce Marka Výborného ministrem zemědělství. Ocenil jeho dosavadní politické zkušenosti, víc než odbornost bude podle něj potřebovat manažerské schopnosti domluvit konsenzus.

Někdejší předseda KDU-ČSL a expert na školství bez zkušeností se zemědělstvím nahradí v čele resortu stranického kolegu Zdeňka Nekulu. Ten čelil kritice kvůli komunikaci kroků proti zvyšování cen potravin. Rezignaci oznámil před dvěma týdny. Uvedl, že necítí podporu strany.

„Změny ve vládě považuji za naprosto přirozenou věc, mimořádné by byly prodlevy,“ řekl Pavel. Podotkl, že vláda má kontinuitu a je v plném složení. Pro působení v čele zemědělství podle prezidenta nebude pro Výborného odbornost „úplně tou kritickou kvalitou“. Zkušenost, kterou Výborný má z koaličních jednání podle něj bude víc než specializace na zemědělství. Zdůraznil, že jeho působení se bude dotýkat dalších oblastí, bude vyžadovat manažerské schopnosti dosáhnout konsenzu víc než být odborníkem na jednu oblast.

Nominaci Výborného přivítal premiér Petr Fiala (ODS). Jde podle něj o zkušeného politika s morálním kreditem, který koaliční kabinet posílí. Nového ministra ještě před polednem uvede do úřadu.

Od března, kdy Pavel vystřídal na Hradě prezidenta Miloše Zemana, je střídání na ministerstvu zemědělství čtvrtou změnou ve vládě. Den poté, co se ujal funkce hlavy státu, jmenoval Pavel ministrem životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). V květnu po rezignaci Vladimíra Balaše pověřil řízením ministerstva školství Mikuláše Beka, který do té doby zastával funkci ministra pro evropské záležitosti. Tím se poté stal Martin Dvořák (oba STAN).

Ve funkci předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL nahradil Výborného v úterý Aleš Dufek. Poslanecký klub KDU-ČSL má 23 členů. „Jsem člověkem konsenzuálním, jsem člověk, který absolvoval bezpočet soudních sporů. Vždy se snažím hledat mezi lidmi to, co je spojuje, a ne to, co je rozděluje. Věřím tomu, že v této složité době je to vlastnost a zkušenosti, které výrazně přispějí KDU-ČSL k tomu, že zvládne složité období,“ uvedl nový předseda lidoveckých poslanců.