Dojemná láska: Manželka slavného zpěváka vykřičela vyznání do celého světa

6. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Partnerka si výborného manžela a skvělého otce nemůže vynachválit.

Každý má hned lepší náladu, když mu milovaný protějšek i po letech vyzná city a ocení snahu. A zpěvák Marek Ztracený, který se po dvouleté pauze vrátil na pěvecké pódium, se musel rovnou vznášet na obláčku poté, co si přečetl, co napsala do světa jeho manželka Marcela.

Marcela je na manžela náležitě pyšná a, co je ještě důležitější, nemá problém mu to říct.

„Obdivuji tě! Tolik toho zvládáš… jsi v polovině tour, která u nás nemá obdoby. Jsi inspirací pro spoustu umělců i nás ,obyčejných‘ duší. Denně trávíš na telefonu spoustu hodin, protože nedopustíš, aby něco nebylo perfektní. Rozdal by ses pro své fanoušky, do toho zvládáš být skvělý táta. A k tomu i skvělý manžel. Jsi výjimečný. Děkuji,“ cukrovala na sociální síti.

Pohádkově působící vztah přitom začínal dost divoce a provázela ho celá řada klopýtnutí: Dvojice se seznámila v roce 2009, Marcela otěhotněla a Ztracený měl tendence vzít do zaječích.

O syna se nejdřív starali ve střídavé péči, pak se ale zpěvák chytil za nos, vrátil se k rodině, v roce 2020 se zasnoubil a o rok později si Marcelu vzal za ženu.

„Marcelo, promiň, že to tak trvalo. Já jsem v jednu chvíli pochopil, jak strašně to letí. Uvědomil jsem si, že mám doma dvanáctiletého kluka a že mi zbývají možná dva až tři roky jeho dětského života, kdy mě ještě bude chtít. A já si uvědomuju, že čas nejde vrátit,“ sypal si pak popel na hlavu.

Inu, lepší pozdě než nikdy.