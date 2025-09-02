Milka menší a dražší: Němci zuří a ženou výrobce k soudu
2. 9. 2025 – 17:48 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Čokoládová krize u našich západních sousedů! Milka v Německu přišla o deset gramů, zato cena vyskočila skoro o polovinu. Spotřebitelé mluví o podvodu a výrobce Mondelez už čelí žalobě.
Menší tabulka, vyšší cena
Ještě začátkem letošního roku vážila klasická tabulka čokolády Milka prodávaná v Německu 100 gramů. Jenže v únoru se americký gigant Mondelez, pod který značka patří, rozhodl šetřit – nové balení má už jen 90 gramů. Přitom cena se nezastavila, naopak vyskočila z 1,49 eura na 1,99 eura. Výsledkem je, že Němci dnes platí o 48 procent víc za každý gram sladké pochoutky.
Problém podle spotřebitelské organizace Verbraucherzentrale Hamburg není jen v samotné redukci, ale v tom, jak nenápadně proběhla. Obal se téměř nezměnil, tabulka je jen o milimetr tenčí a hmotnost je napsána drobným písmem. „Většina zákazníků automaticky předpokládá, že když obal vypadá stejně, tak se nic nezměnilo,“ říká expert Armin Valet.
Hamburská organizace proto podala na Mondelez žalobu k zemskému soudu v Brémách. Podle ní jde o klamavou praktiku, která má zákazníky zmást.
Nové verze i soudní bitva
Situace vyvolala v Německu bouřlivé reakce. Kromě klasické tabulky firma letos uvedla i nové formáty – větší 190gramovou a miniaturní 45gramovou Milku. Kritici ale tvrdí, že to je jen způsob, jak odvrátit pozornost od dramatického zdražení původního balení.
Spotřebitelské organizace v Německu navíc dlouhodobě prosazují změnu zákona, která by výrobcům nařídila jasně a po dobu šesti měsíců upozorňovat na změnu gramáže. „Kdo nabízí méně za stejné peníze, musí to říct nahlas. Nestačí čísla schovaná v rohu,“ zdůrazňuje Valet.
Mondelez se brání
Mondelez všechna obvinění odmítá. Tvrdí, že transparentnost je pro firmu klíčová a že zákazníky o změnách informoval – nejen na obalech, ale i na webu a sociálních sítích. „Zmenšení balení je pro nás až poslední možnost,“ argumentuje firma s tím, že ceny kakaa se během posledních dvanácti měsíců ztrojnásobily.
Podle mluvčí společnosti pro český trh Evy Železné se váha některých čokolád Milka změnila začátkem roku napříč celou Evropou. „Kvalita i recept zůstaly stejné a nová váha je vždy uvedena na obalu v souladu se zákonem,“ uvedla.
Jak dopadne soud v Brémách, zatím není jasné. Mondelez dostal možnost se k žalobě vyjádřit a spotřebitelé napjatě čekají, jestli se podaří „zmenšovací triky“ čokoládových gigantů zastavit.
Milka tak v Německu přestala být jen symbolem jemné alpské čokolády. Pro mnohé zákazníky se stala symbolem dražšího života, kde za stejné peníze dostanou méně – a to je hořká příchuť, kterou ani fialová kráva nezakryje.