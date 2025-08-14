Miliardář Chlad začal šetřit! Už mu měsíčně stačí jenom 300 tisíc
14. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Podnikatel se prý od nového roku snaží omezit životní náklady.
Když máte, tak máte. Známý a úspěšný podnikatel Richard Chlad se na peníze opravdu moc ohlížet nemusí. Přesto ale tvrdí, že se uskromnil a že vlastně nijak vysoké životní náklady nemá.
„Moje minimální měsíční náklady se vším všudy, s dětmi, rodinou, bývalou přítelkyní, Tenerife, jsou pořád kolem 300–350 tisíc za měsíc. Což není na jednu stranu málo, na druhou stranu, když vezmu, kolik lidí, životů a nemovitostí na mě závisí, tak to není přestřelené číslo,“ prozradil v rozhovoru pro eXtra.cz.
S tím, že by měl trochu šetřit, prý souhlasí i manželka Anna-Marie. Ta prý mimochodem dokáže být docela rapl, když je to potřeba: „Jestli se někdo chová sprostě, tak ona je schopná napsat takový komentář, že já kolikrát zírám: 'Šmarjá panno, co z té jemné blondýny vypadne, ona možná má v sobě kus té osobnosti té Blaženy z Troškových trilogií', protože ona se s nikým nemaže a servítky si nebere,“ skládá Chlad poklonu manželce.
„Kolikrát jsem to zažil, že někdo se v autě v běžném provozu choval hodně agresivně, třeba nás vybržďoval, nebo divně signalizoval. A Anna? Ta je schopná vylítnout z auta a jít si to s dotyčným vyřídit. Já ji uklidňuju, říkám jí: 'Seď, protože vzápětí z toho auta musím vylézt já, a pokud tě dotyčný zkusí nějak napadnout, skončí to zbytečným průšvihem',“ popisuje.
A zrovna auta jsou opravdu podnikatelova vášeň, jejich nákup ale sám Chlad vnímá spíš jako investici.
„Já jsem nikdy nebyl rozhazovačný a ani nejsem. Já sice jdu a koupím si auto za obrovské peníze, ale to auto už kupuji s tím, že to je s velkou jistotou dobře uložená investice, tam to neberme, že by to bylo vyhazování peněz, nebo já to tak aspoň nevnímám. Pokud nemám ty auta, tak já opravdu ty životní náklady držím relativně dole a peníze, které ušetřím, tak je neustále investuji,“ uvedl.
Tak či tak, pokud momentálně utrácí 300 tisíc měsíčně, jedná se o zkrouhnutí životních nákladů dobře o polovinu: Ještě loni v září prozradil magazínu Super.cz, že měsíčně urve i 700 tisíc.