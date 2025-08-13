To je pohled! Kašákova slavná sestra se svlékla a předvedla postavu jak od sochaře

Dnes je středa 13. srpna 2025., Svátek má Alena
13. 8. 2025 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Veronika předvedla tělo, že by se i na Olympu zastyděli.

Jméno "Kašák" se v poslední době skloňuje především v souvislosti s reportérem Karlem Kašákem, po kterém jeho bývalá přítelkyně nechala vyhlásit pátrání, aby se vzápětí ukázalo, že se záletník skrýval u milenky.

Dohra nevěry a dost potupného rozchodu nerozchodu stále doznivá v médiích, čemuž samozřejmě napomáhá i zrazená bývalka, která čas od času přilije trochu oleje do ohně, když prozrazuje další a další nepříliš lichotivé detaily o společném soužití páru a podobně.

Až by v té vší pachuti člověk zapomněl, že jméno nese také jeho sestra, dechberoucí modelka Veronika Kašáková.

Ta právě vystavila nepříliš zahalenou sérii fotek, na které stačí jeden pohled a veškeré drama okamžitě mizí v zapomnění.

Fenomenální postavu a břicho jak skálu nelze než závidět. Veronika ale samozřejmě nevypadá jak bohyně jen tak zadarmo: Postava je poctivě vysportovaná a vydřená.

