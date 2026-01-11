Meteorologové varují: Přichází nejmrazivější noc za celou zimu! Hrozí i ledovka
11. 1. 2026 – 20:09 | Magazín | BS
Nadcházející noc bude podle odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu možná nejchladnější za celou zimu.
Experti z ČHMÚ na sociální síti zveřejnili přesnější předpověď počasí pro nadcházející dny. Všechno začně mimořádně mrazivou nocí: „Noc na pondělí bude na většině území s malou oblačností a slabým větrem, díky tomu klesnou teploty velmi nízko,“ píšou meteorologové.
Bude mrznout, až praštět: „Čeká nás pravděpodobně nejchladnější noc od počátku zimy, s minimálními teplotami -12 až -17 °C, v údolích ojediněle až -19 °C, na jižní Moravě a místy i ve Slezsku bude trochu tepleji, ale i tak minima budou kolem -10 °C,“ dodávají.
Útrapám ale nebude konec: „Během pondělního dne bude přes naše území od západu přecházet teplá fronta, takže se nejprve zatáhne a od západu přijde sněžení. Později sněžení začne v západních Čechách přecházet do mrznoucího deště,“ předpovídají odborníci.
Přidávají varování: „Mrznoucí déšť se v noci na úterý rozšíří do jihozápadní poloviny území. Při něm se bude vytvářet ledovka, místy i v poměrně silné vrstvě kolem 2 mm, to už může způsobovat rozsáhlejší komplikace v dopravě. V severovýchodní polovině území budou srážky ještě sněhové.“
Od úterý už by pak mělo přijít již dříve avizované oteplení. Kvůli předpokládané inverzi ale nebude až tak zásadní, jak se počítalo: „V úterý během odpoledne budou srážky od západu ustávat. Od západu se bude také pozvolna oteplovat. Nejnižší teploty v noci na úterý budou na počátku noci -4 až -9 °C, na jihozápadě území kolem -2 °C. Do rána již bude v Čechách lehce nad nulou, na Moravě a ve Slezsku ještě bude mrznout. Úterní maxima čekáme 0 až 4 °C, v Pošumaví až 6 °C, ale na Moravě -3 až +1 °C,“ předpovídají.
„V dalších dnech až do sice bude nad naše území proudit teplejší vzduch od jihu, ale nejspíše se vytvoří teplotní inverze, takže teploty příliš stoupat nebudou,“ dodávají odborníci.