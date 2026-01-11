Dnes je neděle 11. ledna 2026., Svátek má Bohdana
Počasí dnes -10°C Skoro zataženo

Meteorologové varují: Přichází nejmrazivější noc za celou zimu! Hrozí i ledovka

11. 1. 2026 – 20:09 | Magazín | BS

Meteorologové varují: Přichází nejmrazivější noc za celou zimu! Hrozí i ledovka
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Nadcházející noc bude podle odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu možná nejchladnější za celou zimu.

Experti z ČHMÚ na sociální síti zveřejnili přesnější předpověď počasí pro nadcházející dny. Všechno začně mimořádně mrazivou nocí: „Noc na pondělí bude na většině území s malou oblačností a slabým větrem, díky tomu klesnou teploty velmi nízko,“ píšou meteorologové.

Bude mrznout, až praštět: „Čeká nás pravděpodobně nejchladnější noc od počátku zimy, s minimálními teplotami -12 až -17 °C, v údolích ojediněle až -19 °C, na jižní Moravě a místy i ve Slezsku bude trochu tepleji, ale i tak minima budou kolem -10 °C,“ dodávají.

Útrapám ale nebude konec: „Během pondělního dne bude přes naše území od západu přecházet teplá fronta, takže se nejprve zatáhne a od západu přijde sněžení. Později sněžení začne v západních Čechách přecházet do mrznoucího deště,“ předpovídají odborníci.

Přidávají varování: „Mrznoucí déšť se v noci na úterý rozšíří do jihozápadní poloviny území. Při něm se bude vytvářet ledovka, místy i v poměrně silné vrstvě kolem 2 mm, to už může způsobovat rozsáhlejší komplikace v dopravě. V severovýchodní polovině území budou srážky ještě sněhové.“

Od úterý už by pak mělo přijít již dříve avizované oteplení. Kvůli předpokládané inverzi ale nebude až tak zásadní, jak se počítalo: „V úterý během odpoledne budou srážky od západu ustávat. Od západu se bude také pozvolna oteplovat. Nejnižší teploty v noci na úterý budou na počátku noci -4 až -9 °C, na jihozápadě území kolem -2 °C. Do rána již bude v Čechách lehce nad nulou, na Moravě a ve Slezsku ještě bude mrznout. Úterní maxima čekáme 0 až 4 °C, v Pošumaví až 6 °C, ale na Moravě -3 až +1 °C,“ předpovídají.

„V dalších dnech až do sice bude nad naše území proudit teplejší vzduch od jihu, ale nejspíše se vytvoří teplotní inverze, takže teploty příliš stoupat nebudou,“ dodávají odborníci.

chmu teplota 120126 zdroj: ČHMÚ

Tagy:
počasí mráz zima ledovka náledí weather
Zdroje:
ČHMÚ, CHMI
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Premiér Babiš: Gigafactory v Dolní Lutyni na Karvinsku nikdy postavena nebude

Nejnovější články