19. 3. 2026 – 10:54 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Messi dal 900. gól v kariéře, jako druhý po Ronaldovi
Lionel Messi
Lionel Messi dal 900.gól v kariéře a stal se druhým fotbalistou po Cristianu Ronaldovi, který tuto hranici pokořil.

Miami však branka argentinské hvězdy úspěch nepřinesla. Inter po remíze 1:1 s Nashvillem vypadl v osmifinále Poháru mistrů CONCACAF, neboť úvodní zápas na soupeřově hřišti skončil bez gólů.

Osmatřicetiletý Messi dosáhl milníku ve svém 1142. zápase za klub či reprezentaci. Ronaldo, kterému se to povedlo předloni v září, k tomu potřeboval 1236 utkání. Jednačtyřicetiletý portugalský kanonýr, jenž nyní působí v Saúdské Arábii, má na kontě 965 branek.

Osminásobný vítěz Zlatého míče Messi otevřel ve středu skóre v sedmé minutě střelou přes obránce před hranicí malého vápna. Floridský tým přišel o postup zhruba čtvrt hodiny před koncem, kdy vyrovnal jeho krajan Cristian Espinoza.

"To číslo je šílené, a proto je Leo jedinečný," komentoval počet Messiho gólů trenér Miami Javier Mascherano. "Měl jsem to štěstí, že jsem spoustu těch gólů viděl z mnohem větší blízkosti než vy všichni, a to je privilegium," dodal bývalý spoluhráč úřadujícího mistra světa z Barcelony a národního týmu.

Právě v dresu katalánského klubu dal Messi před 21 lety svůj první gól. Během působení v Barceloně jich nastřílel 672. V Paris St. Germain zaznamenal 32 branek a Interu Miami zatím 81. V reprezentaci má na kontě 115 gólů.

