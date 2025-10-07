Merz chce, aby EU upustila od zákazu aut se spalovacími motory od 2035
7. 10. 2025 – 10:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Německý kancléř Friedrich Merz dnes řekl, že chce, aby EU upustila od plánu na ukončení prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035, píše agentura AFP.
Uvádí, že velké německé automobilky jako Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz vyjadřují ohledně tohoto cíle sedmadvacítky pochybnosti v situaci, kdy mají problém vytvořit elektromobily, které by obstály v konkurenci vozů z Číny, jako je třeba BYD.
Před čtvrteční schůzkou se zástupci automobilového průmyslu Merz v rozhovoru s televizí ntv řekl, že si myslí, že chystaný zákaz v EU je "chybný".
Nicméně sociální demokraté, koaliční partneři Merzových křesťanských demokratů, konec prodeje aut se spalovacími motory v EU od roku 2035 nezpochybňují, protože jim jde o možnost plánovaní pro výrobce.
EU nedávno po tlaku ze strany firem působících v automobilovém průmyslu slíbila, že urychlí revizi svého záměru ohledně zákazu aut se spalovacími motory od roku 2035. "Nechci, aby Německo bylo jednou ze zemí podporujících tento zákaz," řekl dnes šéf německé vlády Merz.
V kancléřském úřadu se ve čtvrtek na schůzce k situaci v automobilovém průmyslu sejdou zástupci různých spolkových zemí, branže a odborů, píše agentura DPA. Němečtí výrobci automobilů se podle ní potýkají s poklesem prodeje, konkurencí z Číny a americkými cly. Mnoho firem proto najelo na úsporný kurz a propouští.