Mejdan urvaný z řetězu: Česká influencerka skončila po bitce s obřím monoklem

26. 6. 2025 – 8:30 | Magazín | BS

Skoro by se chtělo parafrázovat oblíbenou píseň od Kabátů. Jen to tentokrát díkybohu nebylo ani nožem, ani sekerou.

Co by to bylo za mejdan, kdyby se situace trochu nevymkla kontrole? Česká influencerka Angie Mangombe, kterou si můžete pamatovat z reality show Like House či vztahu a následném bouřlivém rozchodu s Mužem roku 2016 Josefem Kůrkou, slavila narozeniny a všechno skončilo poněkud divoce.

Mladá dáma se z dosud neznámého důvodu během oslavy poprala a skončila s dost brutálním monoklem, který samozřejmě hned předvedla veřejnosti.

"Omlouvám se, nebudu ještě pár dní dostupná. Věřte, že ta druhá dopadla mnohem hůř, než já. Brzy vše vysvětlím. Jinak děkuji všem za přání," píše influencerka.

Angie se ostatně nerve poprvé – připomeňme její výlet do MMA na turnaji Clash, kde se před necelým rokem poprala s Hankou Gelnarovou. Dostala nařezáno za ani ne dvě minuty. Tentokrát ale byla situace jistě jiná a "ta druhá dopadla mnohem hůř".

Co přesně se dělo, nevíme. "Trošku jsem se na moje narozeniny opila a pobila," zmínila influencerka pro Aplausin.

„Zlenivěla jsem, užívám si, že nemusím vůbec nic dělat. Mám svoji firmu a instagram. Přítel to má podobně, oba jsme teď takoví vykydlí a je nám asi až moc dobře, užíváme si to. Ale on dělá hudbu a koncertuje,“ popsala svůj společenský přínos nedávno pro Super.cz.

Na druhou stranu, srovnáme-li "placené nicnedělání" s jejími předchozími profesemi, jedná se přeci jen o znatelný pokrok.