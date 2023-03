Masakr jehovistů v Hamburku. Vyšinutý střelec zabil sedm lidí včetně nenarozeného dítěte

Muž podle vyšetřovatelů Jehovisty poté, co je opustil, nenáviděl. Obětí jeho střelby je i nenarozené dítě.

Střelec nakonec obrátil zbraň proti sobě a spáchal sebevraždu.

At least one gunman opened fire at the center of Jehovah's in the Alsterdorf district of Hamburg at around 9pm local time, leaving at least 6 dead. pic.twitter.com/We3peH4Bsi