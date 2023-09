Maroko zasáhlo silné zemětřesení, obětí je přes tisíc

Ohnisko zemětřesení bylo v hloubce 18,5 kilometru, zhruba 70 kilometrů jihozápadně od Marrákeše a 60 kilometrů severovýchodně od města Tarúdant. Nejblíže epicentru se nachází Marrákeš. Ve staré části tohoto města, které je na seznamu světového dědictví UNESCO, se zřítily některé budovy a místní televize ukazovala snímky spadlého minaretu s troskami ležícími na rozbitých autech, na sociálních sítích zachycují zkázu videa.

Otřesy byly silně cítit také v Rabatu a Casablance, většina mrtvých je ale v okolních špatně dostupných horských oblastech. Konkrétně jde o provincie Marrákeš, Azilál, Tarúdant, Sáfí a Varzázát, v zasažené části žije kolem deseti milionů lidí.

České ministerstvo zahraničí sdělilo, že cestovatelský systém Drozd registruje v Maroku 81 Čechů. Nejsou však informace o tom, že by byli mezi zraněnými.

Americká geologická služba USGS uvedla, že zemětřesení mělo v době úderu předběžnou sílu 6,8 stupně. Marocká Národní seismická monitorovací a výstražná síť naměřila sílu sedm stupňů.

Jde o nejsilnější zemětřesení v Maroku za poslední roky. Ačkoli jsou zemětřesení v severní Africe poměrně vzácná, v roce 1960 dosáhly otřesy v okolí marockého historického přístavu Agadir síly 5,8 stupně a zapříčinily tisíce obětí.

12 minutes to 07:00 in Marrakesh, the city wakes up and begins to see the magnitude of the damage that the 6.8 magnitude earthquake has left in the city and the entire country.#earthquake_morocco #Earthquake #Morocco #Earthquake_Morocco #Earthquake_Marrakesh #Marrakech… pic.twitter.com/ZCUM4XCUxB