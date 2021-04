Marija, princezna ruské diplomacie, která tepe do Čechů

Jmenuje se Marija Zacharovová. A ve vyhrocené době, kdy Česko a Rusko vedou diplomatickou válku, ji uslyšíte ještě mnohokrát.

Je to celebrita ruské diplomacie a ruské politiky vůbec. Je sice „pouhou“ mluvčí ministerstva zahraničí. Zato je jednou z nejviditelnějších a nejslyšitelnějších figur ruské politiky.

Britská stanice BBC ji zařazuje mezi nejvýznamnější ruské ženy. „Nekompromisně se obléká, a ještě nekompromisněji mluví. Prorazila skleněný strop, vtrhla na světové pódium a od té doby se jen zřídkakdy neobjeví na titulních stranách,“ napsala o ní.

Marija patří mezi nejcitovanější Rusy. Vystupuje asertivně, v tvrdosti prohlášení si nezadá s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. A v emotivnosti ho překoná.

V kauze výbuchů ve vrbětickém muničním skladu, za kterými stálo ruské komando, řekla od neděle o Češích tyto čtyři základní věci:

1. Lžou.

„Ta jejich (česká) verze se po dvou dnech prohýbá pod takovým množstvím fejků a lží, že bych chtěla zdůraznit – takovou absurditu jsme už dlouho neslyšeli.“

2. Jsou lokaji Američanů.

„Existuje prostě objednávka takového chování“.

3. Měli by se stydět.

„Kdo má prospěch z celé té přehlídky marasmu? Bylo vyšetřování a na nic se nepřišlo. Lidem bylo potřeba něco předložit... Hanba? Hanba!“

4. Potrestáme je.

"Odpověď bude následovat... Musejí vzít na vědomí, že budeme reagovat. Čím víc destruktivních kroků udělají, tím víc se jim toho v odpovědi dostane."

V sovětských dobách, ale i v letech, které po nich následovaly, byly tiskové konference pořádané ministerstvem zahraničí nudnou záležitostí. Vystupovali na nich zachmuření muži v oblecích. Četli suchá oficiální komuniké a poté (jen někdy) suše odpověděli několika slovy na otázky slovy svého nadřízeného – ministra.

V roce 2015 přišla Maria Zacharovová a vše změnila. Dcera sovětského diplomata a historicky první žena ve funkci mluvčí klíčového ministerstva změnila styl tiskových konferenci, komunikace i prezentace ministerstva.

Mluví spatra, svými slovy, svým stylem. Na její popud ministerstvo zřídilo svůj twitterový účet.

Maria #Zakharova will hold a briefing on topical foreign policy issues at 3 pm MSK (approximately) on April 22.



The Foreign Ministry’s spokeswoman will answer media questions received by the call centre.



https://t.co/9sEs2LDX5J pic.twitter.com/pVp1grx7Pv