Častá konzumace jídel z restaurací vede k předčasným úmrtím

V souvislosti s plánovaným rozvolňováním protiepidemických opatření jistě kdekdo čeká na to, až si zase bude moct někam zajít na pořádné hospodské jídlo. Výdej z okénka je sice prima, ale posezení v restauraci určitě nenahradí. Ale ono ve skutečnosti není o co stát, protože svému tělu tím rozhodně neprospíváme, jak vyplývá z nedávné studie.

Pandemie koronaviru a s ní související lockdown mohou mít i jednu výhodu. Pokud totiž přestaneme chodit často do restaurací a budeme se místo toho stravovat doma, může nám to prodloužit život. Dokládá to studie univerzity v Iowě, provedená v letech 1999 až 2014. Experti analyzovali stravovací návyky 35 084 dospělých lidí ve věku 20 let a starších a výsledky své práce zveřejnili koncem března v časopise Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

U lidí, kteří chodí do restaurace nejméně dvakrát denně, je riziko předčasného úmrtí v průměru o 49 procent vyšší než u těch, kteří tak činí maximálně jednou týdně. Počet úmrtí na kardiovaskulární onemocnění je u nich vyšší o 18 procent a na rakovinu dokonce o 67 procent.

Že je domácí strava zdravější než hospodské jídlo, není samozřejmě nic nového ani překvapivého. Lidé, kteří se stravují mimo domov, do sebe často ládují více tuků, cukrů, soli, éček a obecně energeticky bohatších potravin, což platí zejména o restauracích rychlého občerstvení. Studie je ovšem jedinečná v tom, že přináší v tomto ohledu konkrétní čísla.

„Jedná se o jednu z prvních studií, která kvantifikuje souvislost mezi stravováním mimo domov a úmrtností,“ poznamenává jeden z autorů studie, doktor Wei Bao z univerzity v Iowě. „Naše výsledky potvrzují, že častá konzumace v restauracích je spojena s nepříznivými zdravotními důsledky. Výsledky studie tak mohou být podkladem pro budoucí doporučení ohledně zdravé výživy.“

Leckdo by ale mohl namítnout: K čemu nám je delší život, když ho prostojíme doma u sporáku?