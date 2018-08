Marihuana léčí... Zachraňuje zemědělce před chudobou

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Jedinou možností, jak uživit své rodiny, bylo po několik desetiletí pěstování koky a marihuany. Díky legalizaci používání marihuany pro lékařské účely a mírové dohodě vlády s povstalci, kolumbijští zemědělci dál obdělávají svá políčka halucinogenních bylin, ale zisky z obchodu jsou místo povstalců konečně jim.

Oblast navíc měli dříve pod kontrolou levicoví povstalci, kteří díky tomu ovládali značnou část obchodu s kokainem. Nyní se ale otevírají kolumbijským zemědělcům ve dříve válečném regionu nové možnosti.

Přes tisíc zemědělců je už registrováno u ministerstva spravedlnosti jako malí či střední pěstitelé a producenti marihuany pro lékařské účely. Licenci na obchodování s výrobky z marihuany má nyní v Kolumbii přes sto firem.

Podle studie bogotské univerzity by tento obchod mohl v příštích sedmi letech tamní ekonomice přinést až 1,5 miliardy dolarů (asi 33 miliard korun). Kolumbie by se mohla podle téže studie během několika let podílet až deseti procenty na světovém vývozu marihuany pro lékařské účely.

"Už v roce 1996 jsem začal jezdit do hor v oblasti Corinta, abych zjistil, jaké jsou možnosti průmyslového využití tamního pěstování konopí (z něhož se marihuana získává)," říká Juan Pablo Guzmán, šéf firmy Sannabis. "Domorodci jsou obětí války proti drogám, protože v oblasti kontrolované gangy bylo jejich jedinou možností obživy pěstování koky, máku a marihuany," uvedl Guzmán. Dodal, že nyní jezdí do oblasti, aby ukázal tamním zemědělcům, jaké jsou legální alternativy pro jejich živobytí.

V Kolumbii je tráva nejlevnější

Obec Corinto leží v departementu Cauca na jihozápadě Kolumbie, který po několik dekád ovládali levicoví povstalci z organizace Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC). Jejich válka s vládními jednotkami a boj vlády proti drogám si jen v oblasti Corinta vyžádaly na 1600 obětí. V celé zemi se obětí války vlády s FARC stalo za půlstoletí na 260 tisíc lidí, než byla v roce 2016 uzavřena mírová dohoda.

Poté, co v prosinci 2015 kolumbijský prezident Juan Manuel Santos podepsal dekret, který legalizuje používání marihuany pro lékařské účely, otevřely se nové možnosti i pěstitelům konopí. Firmy jako Sannabis nabízejí široký sortiment lékařských produktů z marihuany, která podle expertů může zmírnit příznaky různých chorob, jako například Alzheimerovy nemoci, epilepsie, cukrovky či migrény.

Regulaci v tomto odvětví mají v Kolumbii na starost ministerstvo spravedlnosti, zdravotnictví a zemědělství. Jednou z podmínek provozování tohoto obchodu je, aby deset procent suroviny pocházelo od malých pěstitelů.

Ze zemí Jižní Ameriky je Kolumbie místem, kde se dá sehnat marihuana nejlevněji. Je to tím, že v tomto regionu jsou pro pěstování konopí velmi příznivě geografické podmínky. Těmi jsou pro tuto rostlinu původem z Asie zejména teplo a světlo.