Tři čeští vojáci zahynuli v Afghánistánu, zabil je sebevražedný útočník

Tři čeští vojáci v neděli zahynuli při útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu. Oznámil to Generální štáb Armády ČR. Rodiny zabitých vojáků byly informovány, soustrast jim vyjádřili ministr obrany Lubomír Metnar a náčelník GŠ armády generálporučík Aleš Opata. K útoku se přihlásilo radikální hnutí Tálibán.

Lítost nad smrtí příslušníků podpůrné mise NATO v Afghánistánu a zraněním jejího dalšího člena i dvou afghánských vojáků vyjádřil vrchní velitel amerických a spojeneckých sil v Afghánistánu armádní generál John Nicholson. "Jejich oběť ještě více posílí naše odhodlání," řekl.

Dnes okolo 3:50 SELČ došlo při patrole v okolí základny Bagrám v afghánské provincii Parván k útoku sebevražedného atentátníka, uvedla česká armáda v tiskové zprávě. V uvedenou dobu prováděla ve stanoveném prostoru běžnou činnost pěší hlídka. Následkem výbuchu utrpěli smrtelná zranění tři čeští vojáci, rotný Martin Marcin (1982), desátník Kamil Beneš (1990) a desátník Patrik Štěpánek (1993).

Rodiny vojáků byly informovány, k dispozici jsou jim vojenští psychologové a vojenští kaplani.

"Tragická smrt tří našich vojáků mě velmi zasáhla. Všem rodinám a blízkým chci vyjádřit svou hlubokou soustrast," uvedl ministr obrany Metnar. Ministr je v telefonickém kontaktu s předsedou vlády i velením Armády ČR.

"Zpráva o úmrtí vojáků je vždy ta nejhorší, velmi mě to zasáhlo. V mých očích jsou to hrdinové, kteří se za hranicemi České republiky podíleli na boji proti terorismu. Celá země by na ně měla být hrdá. Upřímnou soustrast rodinám, příbuzným a kamarádům," uvedl náčelník GŠ AČR Opata.

Od roku 2002 česká armáda do Afghánistánu poslala více než 9 tisíc vojáků, 13 z nich zahynulo.Podle www.army.cz sloužilo k letošnímu 12. červenci v Afghánistánu 249 českých vojáků.

Tím byl v podstatě naplněn dosavadní mandát, podle kterého jich v zemi může působit až 250. V současnosti hlídají spojeneckou základnu Bagrám, na letišti v Kábulu sídlí české velitelství, poradní letecký tým nebo tým specialistů v oblasti komunikační technologie. V Kábulu také působí vojenští policisté, kteří střeží českou ambasádu.

Ještě letos by se české zapojení v Afghánistánu mohlo zvýšit. Vláda schválila rozšíření mise až o 140 vojáků, souhlas s tím už vyslovily obě komory Parlamentu ČR. V Afghánistánu by se čeští vojáci nově měli vydat do province Lógar, kde by cvičili speciální jednotku afghánské policie, a do provincie Herát, kde by pomáhali s výcvikem afghánských vojáků.

O úmrtí tří příslušníků mise NATO v Afghánistánu informovaly agentury už dopoledne, ale bez uvedení národnosti zabitých. Při útoku byli podle velení mise zranění tři další členové hlídky, jeden Američan a dva vojáci afghánské armády.

Hnutí Tálibán a místní odnož organizace Islámský stát často útočí na afghánské bezpečnostní síly i zahraniční vojáky. Minulý měsíc Tálibán zaútočil náloží v autě na konvoj NATO v provincii Lógar. Zabiti byli dva civilisté a poškozeno bylo vozidlo NATO. V sobotu pak ozbrojenci Tálibánu zaútočili na nově vybudované okresní vojenské velitelství v provincii Uruzgán. Zabiti byli čtyři afghánští vojáci a devět bojovníků Tálibánu.

IS se zase přihlásil ke středečnímu sebevražednému útoku v šíitské mešitě ve východoafghánském městě Gardezu, při němž zahynulo 39 lidí a nejméně 80 jich bylo zraněno.