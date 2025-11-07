Maloobchodní tržby v Česku v září zpomalily meziroční růst na 2,6 procenta
7. 11. 2025 – 12:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Maloobchodní tržby v Česku v září zpomalily meziroční růst.
Bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel se zvýšily o 2,6 procenta po srpnovém revidovaném růstu o 3,3 procenta. Meziměsíčně se tržby v září snížily o 0,2 procenta. Čísla dnes na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
"Maloobchodní tržby se v září po očištění o cenové vlivy meziročně zvýšily. K růstu přispěl prodej pohonných hmot a nepotravinářského zboží. Tržby rostly ve všech sortimentních skupinách prodejen s nepotravinářským zbožím s výjimkou prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením a s oděvy a obuví," uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová. Tržby za prodej potravin se snížily, upozornila.
Za pohonné hmoty tržby ve srovnání s loňským zářím vzrostly o 9,5 procenta. Za nepotravinářské zboží se zvýšily o 2,8 procenta, naopak za potraviny klesly o 0,2 procenta.
V prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky tržby v září meziročně vzrostly o 11,6 procenta. V obchodech s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím stouply o 3,1 procenta, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 2,6 procenta a s výrobky pro domácnost o 1,4 procenta. Klesly naopak v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením o 3,4 procenta a s oděvy a obuví o 0,2 procenta.
Tržby ve specializovaných prodejnách potravin klesly proti loňsku o půl procenta a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 0,2 procenta. Nespecializované prodejny s převahou nepotravinářského zboží utržily víc o 4,7 procenta. Internetovým a zásilkovým obchodům tržby vzrostly o 4,2 procenta.
Tržby za prodej a opravy motorových vozidel v září meziročně vzrostly o 3,2 procenta po srpnovém růstu o 6,1 procenta. Meziměsíčně se snížily o 0,4 procenta.