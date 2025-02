Mahulena Bočanová: "Jak můžou lidi být tak tupí?"

Herečka vysílá nabroušený vzkaz z pokažené dovolené, kterou ji znechutilo chování ostatních návštěvníků. Vadí především jedna věc...

Herečka Mahulena Bočanová, kterou jistě znáte například z populárního seriálu Ordinace, se s dcerou Márinkou vydala k moři. Plán na příjemné, ničím nerušené chvíle odpočinku a rodinné pohody se však brzy rozplynuly a místo nich přišla série nepříjemností.

Mohlo za ně především chování ostatních návštěvníků. Nejvíc k vzteku je prý zvyk, kdy si turisté zaberou místo na pláži tím, že položí ručník, ale pak se na místo vrátí až odpoledne, nebo občas dokonce vůbec: „Jak může být někdo tak tupý a bez respektu k ostatním, že si v sedm ráno položí ručník na lehátko, ale pak tam celý den není? To vám není hanba?“ soptila herečka ve videu na svém Instagramu.

Mahulena Bočanová šířila moudro a osvětu mezi své sledující, kteří se prý mají zamyslet nad svým chováním a být ohleduplnější. Mělo by prý platit jednoduché pravidlo: Kdo přijde jako první, zabere si místo, ale po odchodu by ho měl zase uvolnit. „Ručníky na lehátkách jsou zlo. Prosím vás, nedělejte to. Jsme lidé, chovejme se k sobě slušně. Když odejdete, přenechte místo dalším,“ vyzývala Bočanová své fanoušky.

Herečka také upozornila, že není řeč o výhradně českém zvyku, že turisté z jiných zemí to dělají stejně. Podle ní však takové chování ukazuje na nedostatek úcty a ohleduplnosti. „Tohle dělají jen hloupí lidé, kteří nemají respekt k ostatním. Je to ostuda a neúcta největšího kalibru,“ dodala rázně. „Snad se aspoň jeden člověk chytne za nos a přestane to dělat. Pak tohle video mělo smysl,“ uzavřela svůj výletnický apel Mahulena Bočanová.