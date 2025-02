Geniální skladatel Karel Svoboda platil manželce pohádkové peníze. Měl ale postranní úmysly

Autor hudebních hitů, které známe bez výjimky naprosto všichni, neměl v soukromí zrovna jednoduchý život. Manželku vyplácel, ale nevěřil jí

Lady Karneval, Stín katedrál, Čau, lásko, ale i ústřední melodie ze Včelky Máji, Tří oříšků pro Popelku nebo Cirkusu Humberto. Portfolio geniálního skladatele Karla Svobody nepotřebuje zdlouhavě představovat. Dalších přírůstků se nicméně nedočkáme, protože Karel Svoboda si před osmnácti lety sáhl na život. Zemřel ve věku 68 let na zahradě své vily.

Jeho prvorozený syn Petr Svoboda z prvního manželství s modelkou Hanou Bohatovou o životě otce napsal knihu. Odhaluje detaily posledních chvil otcova života i divočinu složitého vztahu s druhou manželkou Vendulou.

Žádná idylka

Podle Petra Svobody nebylo manželství jeho otce s o 34 let mladší Vendulou zdaleka tak harmonické, jak zvenku vypadalo. A trochu to čekal i sám Svoboda, který ještě před stvrzením sňatku v roce 1995 uzavřel s Vendulou předmanželskou smlouvu, v níž se zavázal manželce vyplácet 100 tisíc korun měsíčně. Což jsou i dnes docela velké peníze, ale představce si je v roce 95 – to byl teprve majlant.

Jednalo se ale o dvousečný meč, protože Vendula na oplátku neměla nárok na společné jmění manželů a dědit měly pouze děti z prvního manželství. Svoboda, pragmaticky řečeno, svou manželku vyplatil, aby neměla nárok na nic.

Obavy o budoucnost a stres, co bude s jeho majetkem, bylo vůbec pro Svobodu téma, které se opakovalo až nezdravě často. V posledních letech života přišla krize v manželství a Svoboda čím dál častěji vznášel otázky, jak rozdělit majetek, sbírku obrazů a další cennosti. Podle syna Petra se o těchto věcech často bavili, ale syn tehdy nevnímal závažnost situace a snažil se otce uklidnit humorem.

Rozvod, nebo smrt

Podle Petra Svobody jeho otec v posledních měsících života zvažoval dvě možnosti, jak řešit svou situaci. První možností byl rozvod s Vendulou, druhou pak dobrovolný odchod ze světa. Karel Svoboda sepsal závěť, ve které chtěl Vendulu vydědit. Trávil čas u notářky, kde řešil rozdělení svého majetku, včetně mincí a starožitností. Tyto návštěvy byly podle Petra nejen praktickou nutností, ale také jakousi formou terapie.

Krátce před svou smrtí Karel Svoboda přemístil důležité dokumenty a akcie z firemního sejfu do svého domu v Jevanech. Syn Petr se s otcem naposledy slyšel po telefonu. Tento hovor si dodnes pamatuje. Karel se synovi omlouval, což Petr nechápal, a plánovali společný výlet do Holandska. Bylo to naposledy, co spolu mluvili.

Co na to Vendula

Vendula, dnes známá jako Pizingerová, se rozhodla obsah knihy nijak blíže nekomentovat. V dokumentu „13. komnata“ však zmínila, že soužití s Karlem Svobodu opravdu nebylo jednoduché. Vendula tvrdí, že muž trpěl psychickými problémy, ale odmítal jakoukoliv léčbu či snahu o pomoc.