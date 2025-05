Macronová před novináři odstrčila svého manžela, podle něj si jen tak hráli

26. 5. 2025 – 16:44 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Kamery novinářů v neděli zachytily, jak manželka francouzského prezidenta Brigitte Macronová svého muže odstrčila pár chvil po té, co se otevřely dveře od letadla.

O příčině události, která se stala po přistání prezidentského speciálu v Hanoji, dnes spekulovaly francouzské weby. Prezident Emmanuel Macron později vysvětloval, že si s manželkou jen tak hráli.

Moment zveřejnil na síti X mimo jiné kanál Nexta. Na videozáznamu je vidět, jak personál otevírá dveře letadla, za nimiž stojí Macron a dívá se směrem ke kokpitu. Vtom jej Macronová, která je mimo záběr, rukama za bradu odstrčí. Prezident zůstal vteřinu překvapený a pak zamával venku stojícím novinářům, kteří si jej fotili a natáčeli. Následuje střih, kdy první vystupuje Macron a nabízí manželce rámě, která jej ignoruje a při vystupování se přidržuje zábradlí přistavených schodů.

Web Actu se řečnicky ptal, zdali se jednalo o úder do obličeje nebo reakci na předchozí Macronovo chování. Elysejský palác pravost záběrů nejprve popíral, odborníci je ale později prohlásili za pravé.

"Šlo o pouhé dovádění a vtípky mezi mnou a mojí ženou. Lidi to zbytečně nafoukli a udělali z toho celosvětovou katastrofu," upřesnil později Macron.

Před prezidentovým vyjádřením uvedl nejmenovaný zdroj z Macronova okolí, že šlo o vzájemné pošťuchování, kterým se manželé chtěli uvolnit před nastávající cestou po jihovýchodní Asii. "Dělali to oba dva. To stačilo k tomu, aby to posloužilo jako voda na mlýn konspiračním teoretikům," dodal podle webu Libération zdroj.

Video se začalo šířit na proruských sítích jako Russia Today, které tím chtěly vyvolat negativní komentáře, dodal Libération.

Macronovi se seznámili v roce 1992 na gymnáziu, kdy byla tehdy 40letá Brigitte učitelkou dramatického kroužku, kam docházel tehdy 15letý Emmanuel. Manželi jsou od roku 2007.